Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başlıyor



Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)-TÜRKİYE Atletizm Fedarasyonu tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası bugün başlıyor.

Erzurum´da 2015´ten bu yana düzenlenen Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası´nda hazırlıklar tamamlandı. 5 ülkeden yaklaşık 80 atletin yarışacağı müsakabakalar öncesi Çifte Minareli Medrese'de basın toplantısı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, sporcular Nevin İnce ve Ertan Özkan'ın katıldığı basın toplantısında 2 gün sürecek yarışlar hakkında bilgi verildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 6'ncısı düzenlenen önceki yarışmada 18 tane olimpiyat kotası verildiğini hatırlatarak, "Şimdi yine aynı şekilde gelecek yıl ABD'de yapılacak dünya şampiyonası için kota kovalayan şampiyonlar buradalar. Bugün ve yarın Atatürk Üniversitesi Atletizm Pisti'ndeki yarışmalarda kota alabilmek için mücadele edecekler" dedi.

Basın toplantısında konuşan milli atlet Nevin İnce ise, 3 hafta önce Fransa'da yapılan liseler dünya şampiyonasında 54.60'lık derecesiyle şampiyon olduğunu belirtti. Nevin İnce, bu yıl sonunda yapılacak U20 şampiyonasında başarılı olmayı hedeflediğini de söyledi.

Erzurum'da 100 metre yarışlarında koşacağını ifade eden Ertan Özkan da, spor severleri izlemeye davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ile Spor Hizmetleri İl Müdürü Ahmet Çelebi, yarışların Erzurum'da yapılmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

MİZGİN AY ATLETİZM PİSTİNDE

Bugün saat 14.30'da başlayacak yarışmada sporcular 100 metrede mücadele verecek. Dünya U18 eski şampiyonu Mizgin Ay´ın uzun bir sakatlık arasından sonra dönüş yapacağı kadınlar 100 metre mücadelesiyle açılacak olan müsabakalar iki gün sürecek. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası´nda 100 metre, 200 metre, 400 metre, 100 ve 110m engelli, 400m engelli branşları ile 4×100, 4×400 ve 4×400 karışık bayrak yarışları yapılacak.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen kupada Yunanistan, Lübnan, Katar ve Hindistan´dan gelen atletler de Dünya Atletizm Şampiyonası barajları için ter dökecek.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Basın toplantısına katılanlar

-Ertan Özkan'ın konuşması

-Nevin İnce'nin konuşması

-TAF Başkanı Çintimar'ın konuşması

-Hatıra fotoğrafı çekilmesiHaber: Salih TEKİN Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,(DHA)DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-06-04 12:26:50



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