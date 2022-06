Erzurum’da Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası heyecanı başlıyor

Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası, bugün başlıyor. Yarışlar öncesi Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 45 Haziran tarihleri arasında organize edilen Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası, Erzurum Atatürk Üniversitesi Atletizm Pisti'nde bugün başlıyor. 2015'ten bu yana düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Lübnan, Katar ve Hindistan'tan yaklaşık 80 atlet katılacak. Atatürk Üniversitesi Atletizm Sahası'nda bugün saat 14.00' da başlayacak Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda 100 metre, 200 metre, 400 metre, 100 ve 110 metre engelli, 400 metre engelli branşları ile bayrak yarışları yapılacak.

Bu yıl 7.’si yapılacak organizasyonda atletler, Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılma barajını geçebilmek için ter dökecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, Büyükşehir Başkan Vekili Fevzi Polat ve milli sporculardan Nevin İnce ve Ertan Özkan, Çifte Minareleri önünde düzenlenen basın toplantısında organizasyon hakkında bilgiler verdi.

Yaklaşık dört yıldır bu spor yaptığını belirten milli sporcu Nevin İnce, “Branşım 400 metre. İki hafta önce Fransa'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 5460’lık derecemle dünya şampiyonu oldum. Şu an ki hedefim bu yıl üçüncü sezonun yarışı 54’ün başları koşmak istiyorum ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan antrenörüm Mehmet Akkoyun'a çok teşekkür ederim desteklerinden dolayı. 54’ten başı koşmak istiyorum. Bu yıl yapılacak dünya U20 şampiyonasında en iyi şekilde ilk üçe girip ülkemi ve ilimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” dedi.



Fatih Çintimar: "Güzel dereceler, şehrimizin isminin dünyada daha fazla gündeme gelmesini sağlayacak"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Bu organizasyonun benim için önemli olan tarafı, bu organizasyonu Balkan ülkelerinde kendim başlattım ve Erzurum'da yapılma şartıyla başlattık. O günden beri de Erzurum'da Balkan Bayrak Yarışmaları ve Uluslararası Sprint Kupası düzenlenmekte. Bu yarışmalarda koşulan dereceler içerisinde baktığımız zaman Türkiye topraklarında sprint olarak koşulmuş en iyi derecelerin hemen hemen yüzde doksanı Erzurum'da koşuldu. Bundan sonra da bu yarış her geçen gün biraz daha büyüyerek devam edecek. Bundan önceki yıl yapmış olduğumuz yarışmada olimpiyat için 18 tane kota verildi. Bu kotalardan Belarus, Ukrayna, Hindistan, Tayvan, Çin, Türkiye, Yunanistan burada kota alarak olimpiyata katılma şansı elde etti. Şimdi yine aynı şekilde olimpiyat potasına önümüzdeki yıl ama bu yıl dünya şampiyonası Amerika'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası için kota kovalayan bütün büyük şampiyonlar burada. Bugün ve yarın üniversitemizin stadyumunda yapılacak olan yarışmalarda kota alabilmek için mücadele edecekler. Bu mücadelelerinin sonunda elde edilecek büyük dereceler, güzel dereceler de hem ülkemizin hem şehrimizin isminin dünyada daha fazla gündeme gelmesini sağlayacak. Çünkü Erzurum hem atletizm özelinde hem de bütün sporların özelinde bir spor şehri aynı zamanda bir yüksek irtifa kamp merkezi. Bu bütün spor branşları için geçerli olan bir sistem burada yükseklik antrenmanı yapan her sporcunun aşağı indiğinde daha rahat koşabildiğini biliyoruz. Bilimsel kanıtlanmış bir durum. Şu anda da hem burada milli takım kamplarımız devam ediyor. Hem de bayrak yarışmalarını gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 3 aydır Erzurum'da 40’a yakın sporcumuz milli takım kampında devam ediyor. Bizim sporcularımızla birlikte İspanya'dan, Katar'dan, Mısır'dan, sporcular da şu an Hindistan'dan kampa geldiler. Ülkemizde ve ilimizde bu kampların sayısının artması hem ilimizin, hem ülkemizin hem de tanıtım katkı sağlayacaktır. Şehrimizi ve ülkemizi en iyi temsil edebilmek için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bütün gayretimiz ve çabamızla hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü hakikaten Erzurum hak ediyor. Erzurum'un sporu da, spor yöneticileri de bunu hak ediyor. Çünkü Erzurum Türkiye'nin kamp merkezi olabilecek en önemli merkezlerinden birisi. Bunu da bu vesileyle bütün dünya sporcularına, sporcularına tanıtmış ve aktarmış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Federasyonun 7 yıldır aralıksız Erzurum’da düzenlemiş olduğu bu organizasyonun çok değerli olduğunu belirten Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, “Biz de bu organizasyon organize etmekten çok mutlu ve keyif alıyoruz. Bizler de öncelikle milli takımımıza bununla birlikte yarışan tüm sporcularla başarılar diliyorum” dedi.

Büyükşehir Başkan Vekili Fevzi Polat ise 7. kez Erzurum’da düzenlenen yarışlarda sporcuları ağırlamaktan büyük haz ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Program sonunda katılımcılar Çifte Minareler'i önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

