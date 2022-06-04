Şehit polisin ismi okuduğu okulun kütüphanesine verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit polisin ismi okuduğu okulun kütüphanesine verildi

DHA

Şehit polisin ismi okuduğu okulun kütüphanesine verildi


Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)BALIKESİR'de uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün ismi, memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde mezun olduğu okulun kütüphanesine verildi. 
Geçen yıl 10 Kasım´da, Bursa'dan Balıkesir'in Edremit ilçesine uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik Havran'da operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Güngör, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.
Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ün adı, Oltu'da 2009 yılında mezun olduğu Yusuf Ziyabey Lisesi'nin kütüphanesine verildi. Buradaki törene Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, şehit polisin annesi Dilek ile babası Muktedir Güngör katıldı. Güngör'ün özgeçmişinin anlatıldığı törende konuşan okul müdürü Orhan Taşkın, şehit polisin ismini yaşatmayı amaçladıklarını söyledi. Öğrencilerin çiçek verdiği Güngör çifti ise oğullarının isminin kütüphaneye verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN
2022-06-04 13:44:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Horasan’da şehidin adı kütüphanede yaşatılacak
YEREL HABERLER Horasan’da şehidin adı kütüphanede yaşatılacak
Şehit polis Abdulkadir Güngör’ün ismi kütüphanede yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit polis Abdulkadir Güngör’ün ismi kütüphanede ...
Erzurum’da Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER Erzurum’da Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint ...
Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başlıyor
YEREL HABERLER Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası ...
Sağlık ekibine yardım eden polisi bıçakla yaralayıp kaçtı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sağlık ekibine yardım eden polisi bıçakla yaralayıp ...
Sağlık ekibine yardım eden polisi bıçakla yaralayıp kaçtı
YEREL HABERLER Sağlık ekibine yardım eden polisi bıçakla yaralayıp ...
İhbara giden polisi boynundan bıçakladı 112 Acil Sağlık ekibinin ihbarına giden polis ekipleri saldırıya uğradı
YEREL HABERLER İhbara giden polisi boynundan bıçakladı 112 Acil ...
Erzurum’da ‘Fidan Dikimi ve Çevre Temizliği’ etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum’da ‘Fidan Dikimi ve Çevre Temizliği’ ...
Araştırma projesi yarışmasında Erzurum’dan büyük başarı
YEREL HABERLER Araştırma projesi yarışmasında Erzurum’dan büyük ...
Oltu'nun liseleri ilde rakip tanımıyor
YEREL HABERLER Oltu'nun liseleri ilde rakip tanımıyor
Erzurum’da 5 yıldızlı otel konforunda sünnet kliniği
YEREL HABERLER Erzurum’da 5 yıldızlı otel konforunda sünnet kliniği
‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’ eğitim tırı Erzurum’da
YEREL HABERLER ‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’ eğitim ...
Deneyap’ta sınav heyecanı
YEREL HABERLER Deneyap’ta sınav heyecanı
Oltu Çuval Fabrikası’nda inşaat çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Oltu Çuval Fabrikası’nda inşaat çalışmaları başladı
Minibüs şoförü bayılan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Minibüs şoförü bayılan yolcuyu güzergah değiştirip ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.