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Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası Şampiyonası başladı Atletler eleme turunu geçebilmek için ter döktü

İHA

Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası Şampiyonası başladı Atletler eleme turunu geçebilmek için ter döktü

Erzurum'da bu yıl 7. kez düzenlenen Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası Şampiyonası, 5 ülkeden 80 atletin katılımıyla başladı. Yarışmada erkekler 100 metre koşusunda Milli Atlet Ramil Guliyev, 10.56’lık dereceyle eleme turunu geçti.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 45 Haziran tarihleri arasında organize edilen Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası, Erzurum Atatürk Üniversitesi Atletizm Pisti'nde başladı. 2015'ten bu yana düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Lübnan, Katar ve Hindistan'tan yaklaşık 80 atlet katıldı. Atatürk Üniversitesi Atletizm Sahası'nda başlayan ve iki gün devam edecek Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda 100 metre, 200 metre, 400 metre, 100 ve 110 metre engelli, 400 metre engelli branşları ile bayrak yarışları yapılacak. Yarışmada atletler, Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılma barajını geçebilmek için ter döktü. Milli atletler Mizgin Ay, Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey gibi isimler de yer aldı.
Programın açılışında konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Bugün burada 7.’sini düzenleyeceğimiz bayrak kupası adı altındaki Erzurum'daki sprint yarışmaları. Avrupa coğrafyasında sprint yarışı olarak düzenlenen tek yarış. Bunun için de 7 yıldır olimpiyat ve dünya kotası için sporcularımız ve diğer dünya ülkelerinden gelen sporcular burada yarışıyorlar. Bir önceki yıl olimpiyat için burada 18 kota alındı. Allah nasip ederse bugün ve yarınki yarışmalarda her ne kadar hava rüzgarlı da olsa inşallah biraz daha azalır. Çocuklarımız da gelen misafir ülkeleri de burada en iyi şekilde yarışarak yine önümüzdeki aylarda Amerika'da yapılacak olan dünya şampiyonası için hepsi burada mücadele ediyor. Allah'ım hepsinin emeklerine yardım eylesin. Hepsinin emeklerini layıkıyla, dereceyle süslesin inşallah. Biz de Türkiye Atletizm Federasyonu olarak burada organizasyon yapabilmenin gururunu yaşıyoruz. Erzurum, Anadolu'nun zirvesi ve sporların her zaman kamp yapabileceği güzel bir mekan” dedi.
Erkekler 100 metre koşusunda Milli Atlet Ramil Guliyev, 10.56’lık dereceyle eleme turunu geçti.
Yarışmayı değerlendiren Guliyev, “Her şey güzel. Sadece rüzgar bize çok kötü oldu. Eksi dört metreler gibi bir rüzgar vardı bir önceki serilerde. Bizde de aynı rüzgarlar olur. Aslında biz koşarken sıfır, beş, bir rüzgar oluyor. Çok etkilemiyor derece ama yine de etkiliyor tabii ki ama eksi dört çok fazla etkiliyor. Yani bu şartlarda bu derece iyi diyebiliriz. Bu yarışta koşmayacağım 200 metreyi ama normalde koşuyorum, 200 metreyi. Bizim program da biraz değişti. Hoca dedi; 200 metreye katılmayalım. Rakımdan dolayı 200 metre biraz zor geliyor. Diğer sporculardan az müsabaka olduğu için burası çok güzel oluyor. Hem de ev açısından, evde yarışıyorsun. Evlerde tribünler destek oluyor. Burada ondan dolayı daha iyi dereceler çıkıyor” açıklamalarında bulundu.
Yüksek rakımda bulunduğu için sprint branşlarında elverişli koşullar sunan Erzurum'da, daha önce 100 metre de dahil olmak üzere çok sayıda Türkiye rekoru kırılmıştı.

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