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Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı

DHA

Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı


Salih TEKİN / ERZURUM,(DHA)Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası, Atatürk Üniversitesi Atletizm Pisti'nde düzenlenen seremoniyle başladı. 
Katılımcı ülkelerin bayraklarının yer aldığı törende konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Erzurum'da 7'ncisi organize edilen sprint yarışlarının Avrupa'da tek olduğunu söyledi. Çintimar, geçmişte yapılan yarışlara katılan sporcuların olimpiyat ve dünya şampiyonası kotası aldıklarını ifade etti. Çintimar ayrıca organizasyonda önümüzdeki aylarda düzenlenecek Dünya Şampiyonası için kota alınacağını kaydetti. 
GULİYEV RÜZGARDAN ŞİKAYETÇİ
Atatürk Üniversitesine ait atletizm pistinde 100 metrede yarışan Ramil Guliyev, ilk eleme grubunu 10.56'lık derecesiyle ilk sırada tamamladı. Rüzgarın şiddetinden şikayetçi olan Guliyev, rüzgarın derecesini etkilediğini söyledi. Guliyev, bu sene İslam, Akdeniz Oyunları'nın yanı sıra Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılacağını belirtti. 
YUNAN TAKIMI ERZURUM'DA
Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'na, Yunanistan kalabalık bir takımla katıldı. Atletizm pistinde yarışmalar için hazırlanan Yunan sporcular, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el salladı. Organizasyon yarın yapılacak mücadelelerle devam edecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Bayrak seramonisi
Tribinden izleyenler
TAF Başkanı Çintimar'ın konuşması
Yarışmalardan genel ve detay
Ramil Guliyev'le röp
400 metre engelli yarışları
Yunan sporcuların görüntüleriHABER: Salih TEKİN KAMERA: Oktay POLAT / ERZURUM,(DHA)-DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-06-04 17:40:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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