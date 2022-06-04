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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavlaşoğlu’ndan sıfır atık vurgusu

İHA

Tavlaşoğlu’ndan sıfır atık vurgusu

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Erzurum İl Başkanı Eyüp Tavlaşoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında sıfır atık vurgusu yaptı.

Dünya Çevre Günü’nün, 1972 yılından bu yana, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturulması amacıyla her yıl 5 Haziran tarihinde kutlandığını hatırlatan Tavlaşoğlu, “Bu yıl ise 17 Haziran haftası Sn. Cumhurbaşkanı’mızın imzasıyla ‘Türkiye Çevre Haftası’ olarak ilan edilmiştir. Bu sayede yalnız bir gün değil bir hafta boyunca tüm Türkiye’de çeşitli etkinliklerle çevrenin önemini anlatarak, bu alanda yapılan çalışmaları paylaşarak hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. Bu karar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

“Yenilenebilir ve temiz enerji”
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Kadın Kolları Erzurum İl Başkanı Gülay Kesmez ile Çevre, Şehir ve Kültür İl Gençlik Kolları Başkanı Metehan Aydağ’ın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Tavlaşoğlu, “AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştık. Şehirlerimizin uzun yıllar süregelen pek çok çevresel sorununa acil çözümler üretirken, bir yandan da orta ve uzun vadeli hedeflerimizi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerimizde; çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır. Şehirlerimiz artık Sıfır Atık’ı, Sıfır Atık Mavi’yi, Geleceğe Nefes’i, Millet Bahçelerini, mavi bayraklı plajları, yenilenebilir ve temiz enerjiyi konuşmakta; bu kulvarlarda adeta birbirleriyle yarışmaktadır” diye konuştu.

“Çevre yatırımlarında sessiz devrim yaptık”
AK Parti’nin çevreyi korumak, yaşatmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına sessiz devrimler olarak tanımlanabilecek sayısız hizmeti ve eseri Türkiye’ye kazandırdığını aktaran Tavlaşoğlu, “İklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyanın olmazsa olmaz olarak gördüğü yenilenebilir enerjide %54 kurulu güç seviyesine ulaştık, Avrupa’da 5. sıraya yükseldik. Dünya genelinde orman varlığı her geçen gün azalırken, Türkiye olarak orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olduk. 20 yılda 2 milyon hektarın üzerinde bir artışla en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa’da 1. dünyada 4. sıraya yerleştik. Orman varlığının yanı sıra kentsel yeşil alan varlığımızı arttırmak adına, 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefi ile şehirlerimizin en merkezi noktalarında 127 adet Millet Bahçesi’ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Korunan alanlarımızı % 9,6’dan % 11,9’a çıkardık. Ülkemizde 104 kilometresi Millet Bahçeleri içerisinde olmak üzere toplamda 207 kilometre bisiklet yolunun ve 187 kilometre yeşil yürüyüş yolunun yapımını tamamladık. Atıkların ekolojik zararlarını önlerken, aynı zamanda ekonomik bir değer kazanmak amacıyla Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından başlatılan ve uluslararası çapta ödüllere layık görülen Sıfır Atık Projesi’ni tüm yurtta yaygınlaştırdık. Ayrıca belirtmeliyiz ki; bu hedeflerin hayata geçirilmesine hız kazandırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Ajansı, faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Ülkemizde kesintisiz ulaşımı sağlamak, mesafeleri kısaltırken karbon salımını da azaltmak amacıyla kara, hava, demiryolu ve denizyolu altyapımızı güçlendirirken, sıfır emisyonlu aracımız, Türkiye’nin Otomobili TOGG’u da milletimize kazandırdık. Tüm bu çalışmalarla birlikte gelecek nesillere sadece temiz ve yaşanabilir bir çevre değil, aynı zamanda büyütülüp geliştirilecek yeni fikirler miras bırakmayı da ilke edindik” şeklinde konuştu.

“Erzurum’da 42 milyar liralık çevre yatırımı yapıldı”
"Ülkemizde bütün bu gelişmeler olurken, Erzurum’da da 20 yılda 42 milyar lirayı aşkın dev yatırımlar yaparak mührümüzü vurduk" diyen Tavlaşoğlu, özetle şunları söyledi:

“80 dönüm üzerine devam eden Kale ve Çevresi ile Üç Kümbetler ve çevresi projeleri de dahil olmak üzere onun üzerinde Millet Bahçesi yaparak hizmete sunduk. Yapımı devam eden çalışmalarımız arasında Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Erzurum Kalesi'nden oluşan tarihi kent siluetine hakim bir noktada seyir terasları da tasarlanıyor. Bu projeyle tarihi mekanlar arasında gezinti alanı oluşturularak hem çevreye hem turizme önemli bir katkı sağlanacaktır. Yine ilimizde Atıksu Arıtma Tesisi, bisiklet yolu gibi çevre yatırımları ile birlikte yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesini de artırdık. Sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı ve üstyapı çalışmalarına kadar 10 milyar liralık çevre ve şehircilik yatırımını da yine bu 20 yıllık süre içerisinde gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak her alanda olduğu gibi çevre konusunda da samimi ve gayretli çabalar ortaya koyuyor, sözde çevrecilerin yaptığı gibi çevreyi kullanışlı bir siyaset alanı olarak görmüyoruz. Bizim için çevreci olmak; çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır. Bizim için çevreci olmak; ülkemizin dört bir yanını milyarlarca fidanla buluşturmaktır. Bizim için çevreci olmak; vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayacak Millet Bahçelerini hizmete sunmaktır. Bizim için çevreci olmak; elektrikli aracımız TOGG’u üretmek, Türkiye’nin iddiasını dünyaya duyurmaktır. Bizim için çevreci olmak; atıkların çöpe atılamayacak kadar kıymetli olduğunu bilip Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçirmektir. Bizim için çevreci olmak; atıksu arıtma tesislerini yurdun dört bir tarafında yaygınlaştırmaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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