Oltu doğa severler Kırdağ'da Türk Bayrağı açtılar

Uzun bir süredir Erzurum ili sınırlarında eğitimli ve bilinçli olarak doğa yürüyüş etkinlikleri yapan Oltu Doğasever Topluluğu “05 Haziran Dünya Çevre Günü ”ne dikkat çekmek için Oltu'da bulunan Kırdağ’ın zirvesinde Türk Bayrağı açarak farkındalık oluşturmak istediler.

Oltulu Doğa severlerden Rota Yapıcı ve Fen Bilimleri Öğretmeni Emre Kızıltan, “İklim değişikliği gidişat olarak daha tehlikeli bir noktaya gelmiştir. Dünyanın geleceğinin ana gündemi iklim, doğa ve çevre olmalıdır. Yaşam ve huzur kaynağımız olan dünyamızın daha yaşanabilir bir hale gelmesi için her zamankinden fazla gayret göstermeliyiz” dedi.

Çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artarak devam etmesi, gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir dünya bırakılması temennisi ile yaptıkları etkinliği sonlandıran topluluk üyeleri, yürüyüşlerin ve bilgilendirmelerin periyodik olarak devam edeceklerini vurguladılar.

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