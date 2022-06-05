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Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda heyecan sona erdi

DHA

Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda heyecan sona erdi


Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası, bugün yapılan yarışlarla sona erdi. 
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası, bugün yapılan yarışlarla sona erdi. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Lübnan, Katar ve Hindistan'dan 80'e yakın atletin katıldığı bugünkü yarışlarda 4x100, 4x400 ve 4x400 karışık bayrak yarışları yapıldı. Atatürk Üniversitesi Atletizm Stadı'nda Dünya Şampiyonası kotası elde etme mücadelesi veren sporcular, sıcak ve rüzgar karşısında zaman zaman zorlandı. Bugün yapılan 4x100 metre mücadelesinde kadınlar yarışını Hindistan 43.55 ile, erkekler yarışını ise Yunanistan 39.22 ile kazandı. 4x400'de ise Yunanistan kadınlarda 3:33.65 ile Türkiye ise erkeklerde 3:04:31 ile ipi göğüsledi.
HİNDİSTAN VE YUNANİSTAN'IN KOTA SEVİNCİ
Yarışların ardından Hindistan kadınlar 4x100 metrede, Yunanistan ise 4x100 erkekler ve 4x400 kadınlarda Dünya Şampiyonası kotası elde etti. Yunanistanlı sporcular, kota sevincini skorboardın önünde poz vererek gösterdi. 
ÇİNTİMAR: MİLLİ TAKIMDAKİ HEMEN HERKESİN FORM GRAFİĞİ ÜST SIRALARDA
Atatürk Üniversitesi Atletizm Stadı'nda 2 gün süren yarışları değerlendiren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "400 metrede koşulan dereceler bizi son derece mutlu etti. Ama 100 metrede karşıdan esen rüzgar sebebiyle çocuklarımız istedikleri performansı sergileyemedi. Genel anlamıyla gördüğümüz kadarıyla milli takımdaki hemen herkesin form grafiği üst sıralarda. Ramil Guliyev, 4x100 metrede koşacaktı ama rüzgar sebebiyle sakatlık riski yüzünden koşmadı. Golden Lig, Elmas Lig yarışları var. Sporcuları koruyabilmek için bu tip yarışlarda geriye alabiliriz" dedi. 
"SENEYE YARIŞLAR GECE KOŞULACAK"
Erzurum'da seneye organize edilecek kupada yarışların gece yapılacağını belirten Çintimar, Paris'te düzenlenecek olimpiyatlar öncesi yapılacak yarışmalara katılımın fazla olacağını bildirdi. Çintimar, "Bu yıl dünya şampiyonasına katılacak takımların büyük bölümü belliydi. 3-4 takım eklenme durumu vardı. Seneye Paris Olimpiyatları olacağı için bu yılki katılımın 3-4 katı katılım olacaktır. Önümüzdeki yıl yarışları akşam yapmayı planlıyoruz. Akşamları biraz rüzgar arınmış oluyor. Gelecek yıl sprint yarışlarını beraber seyredeceğiz" diye konuştu.(DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Bayrak yarışlarından detaylar
-Yarışı birinci bitiren Yunan sporcuların birbirine sarılması
-Sporcuların skorboard önünde poz vermeleri
-Yunan sporcuların konuşması
-TAF Başkanı Çintimar'ın konuşması
-Kadınlar bayrak yarışından detay
-Yunan sporcuların sevinci
-4x400'ü birinci bitiren Türk sporcular
-Türk sporcuların dereceyi değerlendirmesi
DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-06-05 18:14:56

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