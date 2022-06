Erzurum’da Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası nefesleri kesti

Erzurum'da 5 ülkeden yaklaşık 80 atletin katılımıyla düzenlenen, 7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda yarışları sona erdi. 30 derece sıcakta yapılan yarışlar nefesleri kesti.

Atatürk Üniversitesi Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, dereye giren sporcular için önünde ödül töreni düzenlenirken, yarışmacıların sıcak havada kıyasıya mücadelesi şampiyonaya damga vurdu.

Yarışmaların ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “7. Balkan Bayrak Yarışmaları ve Uluslararası Sprint Kupası bugünkü yarışmalarla tamamlandı. Şu ana kadar koşulan yarışmalarda elde ettiğimiz özellikle 400 metrede koşulan dereceler bizi son derece mutlu etti ama 100 metredeki rüzgarın karşıdan esmesi nedeniyle rüzgar da yeterince performans sergileyemedi çocuklarımız. Onun için artık önümüzdeki yarışlarda ve aynı zamanda bu performansı bekleyeceğiz. Ama şu an genel anlamıyla gördüğümüz kadarıyla milli takımımızdaki hemen hemen herkesin forum grafiğinin üst seviyede olduğunu görebiliyoruz. Bunların derecelere yansıması da iyi durumda, işte biraz önce 4 çarpı 100 metrede hem Dünya Şampiyonası kotası hem de kendi Türkiye rekorumuzu çocuklarımız koştu. Ama son bayrak değişimindeki erken hamleyle bayrağı değişemeyen oldu. Ama tabii bu yarışların sonu değil. Erzurum'daki bu disiplin kupası ilki, bundan sonrasında da inşallah daha güçlü şekilde, daha emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz” dedi.



"Bu yılki katılımın en az 34 katı daha fazla katılım olacaktır"

Çintimar, “Seneye yine burada bayrak şampiyonalarını bu kez dünya şampiyonası için değil, olimpiyat kotası için 2024 Paris Olimpiyatları için kota yarışmalarını yine Erzurum'da bayrak kupasında yarışacağız. Bu yılki katılımın en az 34 katı daha fazla katılım olacaktır. Çünkü olimpiyat kotası işin içine girince iş biraz daha farklı oluyor. Bu sene sadece Dünya şampiyonası kotası olduğu için orada da takımların çoğu belliydi. Üç takıma yani üç veya dört takım daha eklenme durumu vardı. Çocuklarımızın antrenmanlarından, periyotlarından şu ana kadar gördüğümüz son derece her şey iyi durumda. Onun için işte mesela bugün Ramil 4 ligde yarışacak. Ondan sonra Süper Lig var. Masting var. Dolayısıyla hem sporcuları koruyabilmek hem de performansını arttırabilmek için. Bazen bu tip yarışmalarda geriye alabiliyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalar daha da iyi olacak ama önümüzdeki yıl bayrak kupaları bir de akşam yapmayı planlıyoruz. Çünkü akşamları biraz daha fazla rüzgardan arınmış oluyor. İnşallah önümüzdeki gece yarışlarıyla burada bayrak kupalarını beraber seyredeceğiz” diye konuştu.



Dereceye giren sporculara ödülleri verildi

Sporculardan Oğuzhan Kaya, “Güzel bir yarış çıkardık. Hedefimiz her zamanki gibi birinci olmaktı. İlk adam psikolojisi biraz zor. Çünkü yani bir fotoparda bütün takımı yakabilirim. Ama bunun üstesinden geleceğimizi biliyorduk” şeklinde konuştu.

Sinan Ören ise, “Ben yarıştan önce zaten yarışın stratejisini taktiğini yapmıştık. İki yüz metre bir rüzgar arkadan. Ondan sonra rüzgar önden estiği için adamı takip ettim. Sonunda da adamı yakaladım. Yani yarısı stratejik koştum. Takım arkadaşlarımı, Yavuz abimi, kardeşim İsmail'i çok tebrik ediyorum Ramazan Kaya'yı. Bence güzel bir yarış oldu. Dün de hepimiz çok iyi tercihler koştuk. Evet. Yorgunuz. Yüksekler hakkında koşmak beni yani bizi daha çok zorluyor. Ben memnunum derece. Üç sıfır bir lig bir takımı geçtik” dedi.

Yapılan yarışların ardından derece giren sporcuların ödülleri verildi. Erzurum’da 21 gün süren şampiyonada sporcular rüzgar ve sıcak havaya karşı da mücadele etti.

