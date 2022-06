Başkan Demir, Vali Memiş’e tesbih hediye etti

Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı İşadamı Fuat Demir Oltu'ya ve Oltu Taşına vermiş olduğu değerden dolayı Erzurum Valisi Okay Memiş’e koleksiyonluk Oltu taşı tesbih hediye etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş muhteşem işçiliği olan Oltu Taşı tesbih için Fuat Demir’e teşekkür etti. Başkan Demir: ‘Erzurum Valimiz sayın Okay Memiş, Oltu için gece gündüz fedakarca çalışıyor. Oltu taşını deyim yerinde ise level atlattı. Oltu taşına çok önem veriyor. Sayesinde dünyaya tanıtacağız bende çam sakızı çoban armağanı olarak iyi bir ustanın ellerinde yapılmış güzel bir tesbih hediye ettim’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.