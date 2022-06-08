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Erzurum Valisi Okay Memiş: ‘Oltu'ya geri göçü başlatacağız’ Doğa turizmi için parkurları yerinde incelediler

İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, Oltu'da bir dizi temaslarda bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş: ‘Oltu'ya geri göçü başlatacağız’ Doğa turizmi için parkurları yerinde incelediler

Erzurum Valisi Okay Memiş, Oltu’da bir dizi temaslarda bulundu.
Vali Okay Memiş, ilçe ziyaretleri bağlamında Oltu OSB de yapımı tamamlanmış ve yapılacak olan fabrikalar hakkında Oltu Belediye Meclis salonunda istişare toplantısı yaptı. Daha sonra Oltu OSB ye giden Vali Memiş, dere yatağında incelemelerde bulundu. DSİ Bölge müdürü Oğuzhan Yavuz’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Ardından Oltu Kır dağa çıkarak doğa turizmi için parkurları inceleyen Vali Memiş ve beraberindekiler 5 kilometre yol yürüdü 17 kilometrelik bisiklet parkurunu tamamladı.
Oltu Rus kilisesin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılırken Vali Memiş ve beraberindekiler kilise inşaatını inceledi.
Vali Okay Memiş Oltu'dan ayrılmadan günü değerlendirdi. Vali Memiş; "Bugün Oltulu Hemşerilerimizle bir gün geçirdik Oltu organize sanayiyi faaliyete geçirdik. Şuan altı tane fabrika faaliyette sekiz tane daha bu sene yapılacak. Bir tanesini biz valilik olarak yapıyoruz iki tanesini büyük şehir belediyemiz yapıyor hayalimizdeki istihdam 2 bin. İki bin istihdamı gerçekleştireceğiz. Amacımız sokakta gezen insanlarımıza iş bulmak vatandaşlarımızın derdine çare olmak. Derdimiz vatandaşımız işsizse vatandaşımız evine ekmek götürmekte güçlük çekiyorsa bizim burada yönetici olmamızın bir anlamı yok. Dolayısıyla bütün kamu kaynaklarını buradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bütün Erzurum olduğu gibi Oltulu vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz bu işlerimizi yaparken de Erzurum milletvekillerimizin büyük desteğini alıyoruz. Sayın Bakanlarımıza minnettarız onlar bizi her konuda destekliyorlar Büyükşehir Belediyemizin destekleriniz alıyoruz, siyasi parti il başkanlarımızın büyük desteklerini alıyoruz. Allah hepsinden razı olsun İnşallah bu yapılan işleri hep birlikte göreceğiz. Bu sezonu çok iyi değerlendireceğiz Allah nasip ederse Organize Sanayi bölgesinde DSİ’nin yapacağı eş zamanlı çalışma ile birlikte sanayi bölgesinde genişletmek hayalindeyiz bunu da İnşallah başaracağız ben daha ferah müreffeh daha gelişmişi istihdam sorunu olmayan tersine göçü hep beraber göreceğiz inşallah. El emeği göz nuru olan Oltu taşı işletmecileri var göreve başladığımda hayal ettiğim bir şey vardı bir taş han vardı onu inşallah yapacağız yerini kararlaştırdık kalenin yanında orada projelendirip bu işe de başlayacağız Oltu Kır dağ yaylalarımız muhteşem trekking ve oraları turizme de açacağız’’ dedi
Erzurum Valisi Okay Memiş’e Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay İlker Şimşek, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ethem Gökbuğa, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, Oltu OSB Başkanı Baki Karaca, Oltu Ak Parti İlçe Başkanı Eftal Gülcü, Oltu MHP ilçe Başkanı Mehmet Coşkun Oltu Ak parti il meclis Üyesi Yusuf Albayrak eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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