Sabancı İlkokulu’nda renkli etkinlik

Erzurum Sabancı İlkokulu’nda Çevre Haftasına damgasını vuran bir etkinlik gerçekleştirildi.

Sınıf Öğretmeni Serap Irmak’ın öğrenci verilerinin de desteğiyle temin ettiği meyve ağacı fidelerini toprakla yine minik eller buluşturdu. Sabancı İlkokulu 2’nci sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde, Sabancı İlkokulu’nun dört bir yanına meyve ağaçları dikildi. Okulda çevre hassasiyetiyle bilinen Sınıf Öğretmeni Serap Irmak’ın organize ettiği etkinlikte, fidanları toprakla buluşturan minik öğrenciler birbirinden renkli görüntüler oluşturdu. Öğrenci velilerinden tam not alan etkinlik, diğer okullar için de örnek teşkil ederken, yılların eğitimcisi Serap Irmak’ın mutluluğu ise gözlerinden okundu. Çocukların ve fidanların birbirine çok benzediğini dile getiren Serap Irmak, “Çocuklar bizim geleceğimiz, ağaçlar, ormanlar ve yaşadığımız çevre de bizim geleceğimiz. Her ikisi için de göstereceğimiz özen, aslında geleceğimize gösterdiğimiz özendir” dedi.

Sabancı İlkokulu’nda düzenledikleri bu etkinlikle öğrencilerine çevre hassasiyeti aşılamanın yanı sıra sorumluluk yüklenme alışkanlığı da kazandırmayı amaçladığını anlatan Irmak, “Kendi imkânlarım ve ayrıca velilerimizin de desteğiyle temin edip dikimini yaptığımız bu fidanların bakımlarını da yine öğrencilerimizle birlikte yapacağız. Çünkü yaşadığımız çevreye ve dünyamıza hepimiz çok şey borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Öğrenci velileri ise, bu etkinlikten dolayı Sınıf Öğretmeni Serap Irmak’a teşekkür ederek, “Serap öğretmenimizin bu hassasiyetine ve çabasına şükran borçluyuz. Kendisini yürekten kutluyoruz” dediler.

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