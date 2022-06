Sekmen: “Göletlerimizle birlikte bitkisel ve hayvansal üretim kat ve kat arttı”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, il genelinde yapımı devam eden göletlerin önemine dikkati çekerek, “Türkiye rekoru elde ettiğimiz göletlerimiz sayesinde bugün gelinen noktada bitkisel ve hayvansal üretimde önemli gelişmeler kaydettik” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki tarım ve hayvancılık sektörüne büyük katkılar sunduğunu ifade eden Başkan Sekmen, Oltu ilçesinde yapımı tamamlanan göletlerle ilgili olarak, “Oltu ilçemizdeki Çatalsöğüt, Ünlükaya, Bahçecik ve Çengelli sulama göletlerimiz hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu. Söz konusu göletlerin kapasitelerinden de bahseden Sekmen, “1 milyon 450 bin metreküp Bahçecik’te, 1 milyon 300 bin metreküp Çengelli’de, 1 milyon 100 bin metreküp Ünlükaya’da ve 1 milyon 250 bin metreküp de Çatalsöğüt mahallemizde inşa ettiğimiz sulama göletlerimiz Oltu’muzdaki çiftçimize adeta can simidi oldu” kaydını düştü.

Göletlerin önemi

Başkan Mehmet Sekmen, il genelinde sayısı 500’ü aşan ve Türkiye rekoru olarak kayıtlara geçen gölet yapımında Erzurum’un ülkeye örnek teşkil ettiğini belirtti. Göletlerin öneminden de bahseden Başkan Sekmen, değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi:

“Yüzde 63’lük bir mera oranına sahip olan ilimizde yaptığımız göletler şehrimizin bitki desenini değiştirdi. Bugün gelinen noktada bitki ve hayvansal üretim ilimizde kat ve kat arttı. Sayısal verilere baktığımızda bitkisel üretimde yüzde 200’lik artış elde ettik. Kurak arazide bitki yetişmesi sınırlıdır ama göletlerle birlikte Erzurum’da katma değeri yüksek endüstri bitkileri, yem bitkileri, şekerpancarı ve ay çiçeği üretimimiz artmıştır. Hayvansal üretimde su hayat demektir. Normal bir arazide ortalama verilere bakıldığında bir büyükbaş hayvanın su kaynağına ulaşması için 5 ya da 8 kilometre mesafede gidiş ve geliş yaparak enerji harcadığı tespit edilmektedir. Göletlerle birlikte var olan su kaynağını yerinde temin eden bir büyükbaş hayvanın suya harcayacağı enerjinin şimdi et verimine yansıdığı belirlenmiştir. İlimizde bulunan göletlerimizle birlikte besicilerimiz şimdi kendi köylerinde hayvanlarının su ihtiyacını karşılamaktadır. Böylelikle şehrimizde et ve süt verimi de artmaktadır. Bununla birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte balıkçılığı geliştirmek için 1 milyonun üzerinde yavru balığı göletlerimize bıraktık. Su insanlık içinde bitkisel ve hayvansal üretimde adeta bir kaynaktır. İşte biz bu kaynağı keşfederek akılcı ve mantıklı hamle yatırımlarla tarım ve hayvancılıkta önemli projeleri hayata geçirdik. Bölgesel kalkınmaya yönelik mücadelemiz sürüyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak Erzurum’da tarım ve hayvancılığın kalkınması adına 8 yıl önce başlattığımız bu mücadele şimdi seferberliğe dönüştü. Amacımız bu sektörlerde de ülkemizin önemli bir merkezi ve yüz akı olmak.”

