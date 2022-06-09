Atatürk Üniversitesi Bilimsel Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu

Atatürk Üniversitesi 2022 Bilimsel Teşvik Ödülleri, Rektörlük makamında yapılan bir törenle sahiplerini buldu. Akademisyenlerin yapmış oldukları başvuruların Bilimsel Teşvik Komisyonu tarafından ilgili uygulama esasları çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu 25 bilim insanı ödül almaya hak kazandı.

“Yeni Nesil Üniversite Projesi, tüm süreçlerde aktif rol oynuyor”

Bilim insanlarıyla Rektörlük makamında bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya rektör yardımcıları da eşlik ederken, ödüller bilim insanlarına takdim edildi. Atatürk Üniversitesinin temel değerleri arasında yer alan “Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme: Gösterilen çabalara saygı gösterilir ve başarılar tanınır” ilkesi doğrultusunda patent ve proje ile Q1 ve Q2 düzeyindeki uluslararası yayınları ve dış kaynaklı projeleri desteklediklerini ve teşvik ettiklerini aktaran Rektör Çomaklı, sessiz devrim olarak nitelendirilen Yeni YÖK sistemi çerçevesinde nitelendirilen ve önemli gelişmeleri referans alarak başlatılan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin, Atatürk Üniversitesinde eğitimöğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan bütün süreçlerde aktif rol oynadığını ifade etti.

Rektör Çomaklı, teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler ile değişen ve çeşitlenen ihtiyaçların yükseköğretimi doğrudan etkilediğini belirterek; Atatürk Üniversitesi olarak bu değişime uymak, geleceğini ortak akılla tasarlamak, dönüşüm vizyonunu oluşturmak, stratejileri ve bunun için gerekli eylem planlarını belirlemek üzere çalışmaların devam ettiğini söyledi.

“Tüm mensuplarımızın fedakârlıkla hizmet etme arzusunda olduklarına inanıyorum”

Atatürk Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi etiketi kazanmasıyla ulusal ve uluslararası eğitim camiasında tanınırlığının arttığına dikkat çeken Rektör Çomaklı şöyle konuştu:

“Akademisyenlerimiz, birbirinden değerli projeleriyle şehrimizi ve üniversitemizi ön plana çıkarma noktasında çabalıyor. Üniversitemizin kurumsal gelişimi ise ancak tüm mensuplarının yüksek aidiyet ve özverili gayretleri ile mümkün olacaktır. Tüm mensuplarımızın kurumumuzu ileri taşımak için ortak amaç ve hedefler doğrultusunda fedakârlıkla hizmet etme arzusunda olduklarına inancım tamdır. Bu düşüncelerle; Üniversitemizin bilgi üretimi ve araştırmacı insan kaynağını desteklemenin, nitelikli bilgi üretimini artırmanın, bilimsel bilgi üretimini teşvik etmenin bir göstergesi olan bilimsel teşvik ödülüne layık görülen mensuplarımıza en içten şükranlarımı sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Program, bilimsel teşvik almaya hak kazanan akademisyenlere ödüllerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

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