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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir kendi fidanını kendisi üretiyor

İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, daha "Yeşil bir Erzurum" için kendi fidanını kendisi üretiyor.

Büyükşehir kendi fidanını kendisi üretiyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, daha “Yeşil bir Erzurum” için kendi fidanını kendisi üretiyor.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ÇETAŞ A.Ş.’de Erzurum ve bölgenin fidan, ağaç ve sebze fidesi ihtiyacı karşılanıyor. 623 metrekare polikarbon serada Mavi Ladin, Doğu Mazısı, Huş ve Akçaağaç tohumu, keçi sakalı, inci çalısı, mürver, kartopu, kırmızı dallı kızılcık, frenk üzümü, salkım söğüt ve iğde yetiştiren Büyükşehir Belediyesi, toplamda 2 bin 700 metrekare polietilen örtü ile kaplı seralarda fidan üretiyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Seralarımızda şehrimizle özdeşleşen ters lalelerin üretimine ilerleyen dönemlerde başlayacağız” dedi.
Çalışmalarla ilgi bilgi veren Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tıbbi aromatik bitkilerden lavanta bitkisine varıncaya kadar yöremize uygun türlerin yaygınlaştırılması amacıyla deneme çalışmalarını başlattık. Elde ettiğimiz anaç bitkilerden ürün alarak üretim çalışmalarını hızlandıracağız. Ayrıca Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde sera ünitelerinde tam otomasyonlu sera başta olmak üzere Uzundere ilçemizde bulunan seralarda da Kontratlı ArGe Projesi’ne start verdik.”
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ÇETAŞ A.Ş.’de Isparta Gülü ve gül çeşitleri, bahar dalı, gelin tacı, japon akasyası, mavi ladin ve mazı gibi türlerinin çoğaltılması çalışmaları ve tüm sebze çeşitlerinin fide üretimi de yapılıyor.

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