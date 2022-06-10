Lise öğrencilerinden su israfına karşı ‘akıllı çeşme’ projesi Su israfına yerli çözüm: 'Akıllı Çeşme'

Erzurum’da lise öğrencileri su israfına karşı ‘akıllı çeşme’ projesi tasarladı. Projeyle çeşmeden fazla akan suyun önüne geçmek için akma süresi ayarlanabilir aparat geliştirildi.

Erzurum’da düzenlenen ‘Stratch Kodlama Turnuvası ve Bilim Festivali’nde lise öğrencileri tarafından tasarlanan ‘akıllı çeşme’ projesi ilgi odağı oldu. Erzurum Sultan Abdulhamidhan Raylı Sistemler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Umut Yüksel Yıldız ve Ahmet Kerem Yüksel öğretmenleri Murat Oya ile beraber su israfını önlemek amacıyla yola çıktı. Mevcutta bulunan sensörlü muslukların yetersizliği ve tamamen yerli olamaması sebebiyle, maliyetlerinde yüksek olması öğrencileri bu projeyi yapmaya yönlendirdi. ‘Akıllı çeşme’ projesi ile geliştirdikleri çeşme ve aparatlarla suyun akma süresi ayarlanabilerek su israfının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yaptıkları proje ile belirlenen sürelerde su akımı oluyor ve sonrasında ise kesiliyor.

Projenin sahibi 11. sınıf öğrencisi Umut Yüksel Yıldız, “Projemizin tamamı ülkemizde tükenmekte olan su kaynakları yüzünden suyun daha verimli ve elverişli kullanılabilmesi için suyu belli bir süreyle akıtma fikridir. Sensör de ülkemize gerekli maliyetleri olduğu için ve bir sensör şu an belli başlı fiyatlarda herkesin kullanabileceği civarda olmadığı için projeyi biraz daha düşük maliyetlerle zaman ayarlı, rüya kartlarıyla ayarlamaya çalıştık. Suyu istediğimiz sürede akıtıp istediğimiz tasarrufu elde etmeye çalışıyoruz. Kullandığımız malzemeler yüzde 100 Türk yapımı iki adet röle kartı var. Onlar da Türk yapımı zaten’’ diye konuştu.

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