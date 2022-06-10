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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keşfedilen yaşam projesinin kapanış etkinliği yapıldı

İHA

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) koordinatörlüğünü yaptığı, Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı tarafından desteklenen "Keşfedilen Yaşam (Invented Life)" adlı projenin kapanış etkinliği yapıldı.

Keşfedilen yaşam projesinin kapanış etkinliği yapıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi’nin (ETÜ) koordinatörlüğünü yaptığı, Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı tarafından desteklenen "Keşfedilen Yaşam (Invented Life)" adlı projenin kapanış etkinliği yapıldı.
Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın yanı sıra Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak, Göç İdaresi Başkanlığı Eğitim Daire Başkanı Yunus Demir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Hüseyin Koçan, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Erzurum İl Göç İdaresi Başkanı Haşim Özcan, Türkiye İş Kurumu Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, TRT Erzurum Bölge Müdürü Ayça Alemdar ile çok sayıda akademisyen katıldı.
Türkiye'den Erzurum Bilim ve Sanat Derneği ile Erzurum İl Göç İdaresinin de ortak olarak yer aldığı projede İtalya, İspanya, Polonya ve Yunanistan'dan da ortak kuruluşlar üç yıl süre ile görev aldılar. Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin de katkıları ile yürütülen proje ile Erzurum'da ikamet eden Afgan ve Suriye uyruklu 20 göçmen kadına terzilik ve mesleki Türkçe Eğitimi verildi. 6 aylık bir eğitim sonunda sertifikalarını alan göçmenler, çalışma iznine başvurabilecek yeterliliğe sahip olmaya hak kazandı. Projenin kapanış etkinliğinde düzenlenen "Uluslararası Göç, Entegrasyon ve İstihdam" temalı çalıştayın sonuç raporunun takdim edildiği etkinlikte, 5 farklı ülkede çekimleri tamamlanan I Dream. I Desire. isimli belgeselin de ilk gösterimi yapıldı. Etkinlik, göçmen katılımcıların başarı belgelerinin takdimi ile son bulurken göçmen kursiyerlerin diktiği kıyafetler fuaye alanında sergilendi.
Vali Yardımcısı Can Atak: “İnanıyorum ki Bu Proje Tüm Türkiye'ye Örnek Olacak”
Söz konusu projeyi hayata geçiren şehir olan Erzurum'un ülkemiz için ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu bir kez daha görme şansına sahip olduklarını belirten Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak ise, valilik olarak mülteci ve göçmenlere yapılan her türlü olumlu projenin destekçisi olduklarını dile getirerek: "Mültecilere karşı yapılacak her türlü olumsuz olayı da kabul etmeyeceğimiz ve karşısında duracağımızı da belirtmek istiyorum. Bu projeyle görüyoruz ki Erzurum sadece bölgenin değil Türkiye'nin lokomotif şehri. İnanıyorum ki bu proje tüm Türkiye'ye örnek olacak ve uygulanabilir hale gelecek” ifadelerini kullandı.
Rektör Çakmak: “Keşfedilen Yaşam, Avrupa Birliği Projeleri bağlamındaki İlk Projemiz Ancak Son Değil”
Yeni yaşam beklentileri ve ilgi alanları aracılığıyla, yaşamak ve geçim kaynaklarını tesis etmek için ülkelerini terk etmek zorunda kalan sığınmacıların mesleki ilgilerini tespit ve ilgili eğitimlerle desteklemek suretiyle sosyal içermelerini teşvik etmeyi amacıyla projenin hayata geçirildiğini belirten ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: “Keşfedilen Yaşam, ülkemizin uluslararası göç politikaları, saha çalışmaları, bireysel mülakatları ve kazandırdığı yeni çıktıları ile entelektüel bir katkı sunmaktadır. Keşfedilen Yaşam, aynı zamanda göç politikaları üzerine geliştirilecek söylemler için bir turnusol kâğıdı niteliğindedir. Unutulmamalıdır ki üzerinde bulunduğumuz topraklar binlerce yıldır nice misafire han, nicesine yurt olmuştur. Göç ve göçmen meselesine “gelenler veya gidenler” kavramları üzerinden değil, “uyum sağlayanlar ve sağlayamayanlar” gözüyle bakmak; bu kişilerin “sadaka verilecek dilenciler” değil “bir sebepten zorla yurtlarından edilmiş, umut ve hayal besleyen bireyler” olduğu ve Dünya’nın her köşesindeki insanın “insan onuruna” yakışır bir hayat hakkına sahip olduğu gerçeğini idrak etmek, bu ve benzeri akademik çalışmalardan elde edilen çalışmaları daha anlamlı kılacaktır. Erzurum Teknik Üniversitesi olarak, insan hayatına dokunmak parolasıyla çıktığımız bu yolda Keşfedilen Yaşam, Avrupa Birliği Projeleri bağlamında ki ilk projemizdir. Ancak belirtmek isteriz ki son değildir. Yaklaşık 1 yıl önce başladığımız Avrupa Birliği “STEAM Plus” projemiz ile hayat boyu öğrenme ile yetişkinlerimizi, torunları ile daha iyi iletişim kurabilsinler diye robotikle, kodlamayla, bilim ve teknolojiyle buluşturacağız. Sonuç olarak, teknik ve mühendislik bilimlerindeki başarılı çalışmalarımızın yanı sıra sosyal ve beşerî bilimlerde de insan hayatına dokunmaya ve değer katmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Dr. Öğretim Üyesi Emirhan Kula hocam olmak üzere Doç. Dr. Hüseyin Daştan ve Doç. Dr. Fatih Yıldırım hocalarıma, iç ve dış paydaşlarımıza ve katılımlarınızdan dolayı siz değerli konularımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Proje Yürütücüsü Kula: “Uzun Süren Yolculuğun Son Durağına Varmış Olmanın Heyecanını Yaşıyoruz”
Proje ile geliştirilen envanter ile ülkelerini terk etmek zorunda kalan sığınmacıların kişisel özellikleri hakkında on farklı kategoride bilgi toplamak suretiyle mesleki ilgilerini tespit etmeyi ve verilecek eğitimlerle geçim kaynaklarını yapılandırılmasının amaçlandığı projenin çıktılarını değerlendirmek üzere düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Emirhan Kula; uzun süren yolculuğun son durağına varmış olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek: “Proje ile “Keşfedilen Yaşam Envanterini” geliştirdik Bu envanter düzensiz göçmenlerin ilk kayıtları esnasında onların beyanları haricinde ilgililere kişi hakkında bir ön bilgi verebilecek yetkinlikte kişisel bir değerlendirme formu niteliğindedir. Erzurum Teknik Üniversitesi markası ile anılacak envanterin hem akademi hem idari mercilere hayırlı olmasını diliyorum. Proje çerçevesinde herhangi bir sebeple zorla yerlerinden yurtlarından edilmiş insanların seslerini dünyaya duyurabiliyorsak ne mutlu bize. Şahsım ve ortaklar dahil bütün proje ekibim adına ifade etmek isterim ki derdi sadece ailesini geçindirmek olan babaların, kendisini veya çocuğunu korumak isteyen kadınların ve çaresiz çocukların sesini duyurmaktan ancak gurur duyarız. Proje çıktılarının tamamının proje ortaklarının ve projeye katkı sunan göçmenlerin dillerine çevrildiğini de ifade etmek isterim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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