Forum Erzurum Outlet’de öğrencilere destek veren anlamlı etkinlik

Şehrin ve bölgenin ilk alışveriş merkezi olan Forum Erzurum AVM ve Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi iş birliği ile 36 yaş grubu çocukların kullanımına uygun tasarımlardan oluşan birbirinden iddialı projeler yarıştı.

Juri üyelerini; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Süleyman Toy, AVM müdürü Hakan Karadan, Doç. Dr. Fatma Zehra Çakıcı, Doç Dr. Doğan Dursun, Doç Dr. Filiz Tavşan, Dr. Öğr. Üy. Serkan Sipahi, Dr. Öğr. Üy. Firdevs Kulaktorun, Dr. Öğr. Üy. Çağrı Uludüz, Arş. Gör. Alper Torun, ve Arş.Gör İrem Cansu Yalçın’ın oluşturduğu Stüdyo 2 dersi çerçevesinde gerçekleştirilen 20 öğrencinin dahil olduğu proje sunumlarında birbirinden inovatif fikirler beğenilere sunuldu.

Projeler arasında 1. olan öğrenci Ömer Muhtar Tirakioğlu 1000 TL , 2. Olan Eray Topal 750 TL ve 3. Olan Tahsin Çelik 500 TL yüklü Forum Erzurum Param Card ödülünün sahibi oldu.Ödüller Forum Erzurum AVM’de düzenlenen ödül töreni ile verildi.

Daha sora projedeki eserler ziyaretçiler için sergi alanında beğenilere sunuldu.

Forum Erzurum AVM yönetimi yıl içerisinde bu tür projelere yer vererek öğrencilerin gelişimlerinde katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

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