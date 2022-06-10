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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis ekiplerinden 66 öğrenciye trafikte farkındalık eğitimi

İHA

Erzurum'da çocuk trafik eğitim parkında 66 ilkokul öğrencisine 'Yayalar İçin 5 Adımda Trafik Güvenliği' çerçevesinde farkındalık eğitimi verildi.

Polis ekiplerinden 66 öğrenciye trafikte farkındalık eğitimi

Erzurum’da çocuk trafik eğitim parkında 66 ilkokul öğrencisine ‘Yayalar İçin 5 Adımda Trafik Güvenliği’ çerçevesinde farkındalık eğitimi verildi.
Olimpiyat Parkı içerisinde bulunan çocuk trafik eğitim parkında, Barbaros Hayrettin Paşa İlköğretim Okulunda 4. Sınıf, 24 öğrenciye, Abdurrahman Gazi İlköğretim Okulunda 4. Sınıf, 20 öğrenciye, Alparslan İlköğretim Okulunda 2. Sınıf, 22 öğrenciye, toplamda 66 ilkokul öğrencisine, “Yayalar İçin 5 Adımda Trafik Güvenliği”, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası çerçevesinde, tüm yıl etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde işlenmek üzere öğrencilere söz konusu mottonun; "Yaya yolunda ilerle", Öğrenciye trafikte daha güvenli hareket edebilmeleri için kaldırımları/yaya yollarını kullanmalarını gerektiğini, "Görünür ol", gelen yaz mevsimi ve yaklaşan yaz tatili dolayısıyla öğrencilere akşam saatlerinde açık renkli, yansıtıcı parlak kumaş içeren giysilerle dışarı çıkmaları gerektiği, "Trafik ışıklarını takip et" diyerek Çocuk Trafik Eğitim Parkı içerisinde bulunan minyatür trafik ışıkları ile karşıdan karşıya nasıl geçmeleri gerektiği ayrıca projeksiyon sınıfında animasyon filmlerle ışıklı kavşakları kullanmaları gerektiği, "Yaya geçidi kullan" diyerek öğrencilere trafikte ilerlerken karşı istikamete yaya geçitlerinden, okul geçitlerinden, alt geçitlerden, üst geçitlerden, trafik ışıklarının bulunduğu yerler ile trafik polislerinin bulunduğu yerlerden yolun karşı bölümüne geçmeleri gerektiği, "Yola odaklan" diyerek trafikte yaya olarak ilerlerken, ellerinde olan oyuncak, tablet, telefon gibi dikkatlerini dağıtacak objeleri kullanmamaları gerektiği anlatıldı.
“20212030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 20212023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı” çerçevesinde geçen yıllara ait; “Kemerinle Yol Ver Hayata”, “Bir Hareketine Bakar Hayat”, “Kemerim Hep Aklımda Annem Hep Yanımda”, “Yayalar Kırmızı Çizgimiz”, “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” proje ve mottolarını etkin şekilde kullanarak 7 ile 10 yaş aralığındaki öğrencilere araca bindiklerinde emniyet kemeri kullanmaları gerektiği, emniyet kemerinin önemi, araç kullanırken telefon ile konuşulmaması gerektiği, trafikte yayalara yol önceliği tanıması gerektiği, aşırı hızlı araç sürmenin, kırmızı ışıkta geçmenin yasak ve tehlikeli olduğu konularında bilgilendirme yapılarak; Gönüllü Trafik Dedektifi kimlik kartları ile birlikte Kırmızı Düdük hediye edildi.
Trafik polislerinin olmadığı yerlerde velilerine trafikte vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla öğrendikleri bilgileri mutlu ve sağlıklı bir gelecek için aktarmaları gerektiği yönde verilen eğitim eğlenceli hale getirilip, oyun havasında personellerce, trafik güvenliğinin sağlanması için farkındalık eğitimi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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