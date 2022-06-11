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Mühendis adaylarını sanayi ile buluşturan uygulamalı mühendislik eğitimi başarıyla tamamladı

İHA

Mühendis adaylarını sanayi ile buluşturan uygulamalı mühendislik eğitimi başarıyla tamamladı

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından, öğrencilerin bir dönemlik süre içinde eğitim gördükleri mühendislik lisans programı ile ilgili işyerlerindeki faaliyetlere katılmalarını ve öğrenim süresince aldıkları bilgilere dayalı uygulama deneyimi kazanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Uygulamalı Mühendislik Eğitiminin (UME) bu yılki etabı 400 öğrencinin katılımıyla tamamlandı.
Düzenli olarak iç ve dış paydaşlarıyla eğitim süreçlerini değerlendiren ve alınan geri dönüşler neticesinde de gerek duyulan değişiklik ve iyileştirmelerin yapıldığı Mühendislik Fakültesinde yer alan düzenlemelerden birisini de “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME)” modeli oluşturuyor. Özellikle paydaşlardan gelen uygulamaya yönelik eksikliklerin giderilmesi önerileri sonucunda program güncellemesi yapılmış ve 20182019 eğitimöğretim yılından itibaren tüm bölümlerde 7+1 Uygulamalı Eğitim Modeline geçilmişti. Bu müfredata tabii olan öğrenciler, 202122 bahar yarıyılında UME almış ve Haziran 2022 itibarıyla da bu eğitimlerini tamamladılar. Gerek öğrencilerden gerek iş yeri yetkililerinden ve gerekse denetçi öğretim üyelerinden sağlanan ilk geri dönüşlerin olumlu olduğu, bundan sonrasında da programın amacına uygun ilerlemesi için gerek duyulan iyileştirmeleri sürekli devam edeceği vurgulandı.
Öğrenciler, Teorik Bilgilerini Uygulamalı Eğitim ile Pekiştiriyor
UME’nin amacının; öğrencilerin eğitim aldıkları mühendislik programları ile ilgili edindikleri teorik bilgileri pekiştirmek, laboratuvar çalışmalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, işyeri organizasyonlarını, üretim süreçlerini ve sektördeki yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak olduğunu belirten Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler, bu amaçla koşulları sağlayarak başvuru yapan öğrencilerin, öğrenimlerinin son yarıyılında özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, ArGe merkezlerinde veya sanayi kuruluşlarında Uygulamalı Mühendislik Eğitimi alabileceklerini söyledi.
UME zorunlu olmayıp öğrencinin tercihine bağlı bir program olduğunu vurgulayan Dekan Sadeler, UME’ye başvuru için temel koşulun, öğrencinin aynı anda hem fakültede hem de iş yerinde bulunmasının mümkün olmaması nedeniyle, UME alacağı dönemde alt sınıflardan devam zorunluluğu olan hiçbir dersinin olmaması gerektiğini belirtti.
Dekan Sadeler: “Bu koşulu sağlayan öğrenciler, eğitimlerinin 6. yarıyılının sonunda bir tercih yapmak durumundadır. Her ne kadar zorunlu olmasa da koşulları sağlayan hemen hemen bütün öğrencilerimizin UME almış olması, bu eğitim modelinin öğrencilerimiz tarafından da olumlu karşılandığının göstergesidir. Bu düşüncelerle, UME programının Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin bir çıktısı olarak hayata geçirilmesinde yol gösterici olan Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ediyor, eğitimini tamamlayarak mezun olan öğrencilerimize iş hayatında başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.
Rektör Çomaklı: “Öğrencilerimizin En Üst Seviyede Faydalanabilecekleri Kurumlarla Protokol İmzalıyoruz”
Öğrencilerin sadece teorik bilgiyle değil, aynı zamanda üniversite eğitimleri boyunca öğrendiklerini tecrübe ederek mezun olmalarını arzuladıklarını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu çerçevede 2019 yılından itibaren uygulamaya konan “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME)” modelinin öğrencilere önemli kazanımlar sağladığını belirtti.
Bu modelin uygulanacağı iş yerlerinin daha öncesinden fakültedeki ilgili komisyonlar tarafından belirlendiğini ve bu iş yerleri ile protokoller yapılarak fakülte sayfasında ilan edildiğini aktaran Rektör Çomaklı: “Buradaki amaç öğrencilerimizin en üst seviyede faydalanabilecekleri kuruluşlarda bu eğitimi almalarıdır. Bunun için yaklaşık 30 ilde, 150 civarında iş yeri ile protokol imzalanmış ve UME iş birlikleri yapılmıştır. Bu iş yerleri arasında Vestel, Vodafone, Cengiz İnşaat, Kalyon İnşaat gibi ülkemizin önemli kurum ve firmaları da yer almaktadır. Böylece öğrencilerimiz uygulamada çalışma alanları ile ilgili en büyük projelerde tecrübe kazanması hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.

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