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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafikte düşündürücü bilanço

İHA

Erzurum alınan tüm önlemler, yapılan sıkı denetimlere rağmen maddi hasarlı trafik kazası sayısı yüksekliği kaydında bölge illeri içinde ilk sırayı almaya devam ediyor. Otomobil sevdasının yoğun olduğu, tasarrufların çoğunlukla otomobil alımına yöneldiği ilde sürücüler özellikle ışık ve yaya hakkı ihlali yapıyor.

Trafikte düşündürücü bilanço

Erzurum alınan tüm önlemler, yapılan sıkı denetimlere rağmen maddi hasarlı trafik kazası sayısı yüksekliği kaydında bölge illeri içinde ilk sırayı almaya devam ediyor. Otomobil sevdasının yoğun olduğu, tasarrufların çoğunlukla otomobil alımına yöneldiği ilde sürücüler özellikle ışık ve yaya hakkı ihlali yapıyor.
Sürat felakettir ama..
Sürat felakettir, gerçeğine rağmen, özellikle genç sürücüler hızlı araç kullanımından vazgeçmiyor. Geceleri boş yollarda sürat yapan gençler her an kazaya yol açabilecek risklerden kaçınmıyorlar. Hatalı araç sollamak artık alışılmış bir ihlal halinde!...
Yaya öncelikli trafik ama..!
İlde sıkça görülen trafik ihlallerinin başında yaya haklarının gözetilmemesi geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün ‘Yaya Öncelikli Trafik’ kampanyasına rağmen yayalar bu dikkat ve hassasiyeti bulunmayan sürücüler karşısında mağlup. Özellikle yaşlıların yaya geçişlerinde bile öncelik tanımayan sürücülere tepkiler yağıyor.
TÜİK verileri
TÜİK 2022 Mayıs dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum 5 ayda 889 kaza ile bölge illeri içinde maddi hasarlı trafik kazasının en yoğun kaydedildiği il oldu. Erzurum, Bölge illeri düzeyinde, ölüm sayısında 3, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında 3, maddi hasarlı trafik kazası sayısı düzeyinde 1, trafik kazaları yaralı sayısında da 3’üncü sırada yer aldı.
Erzurum’da 7 Kişi yaşamını yitirdi
Erzurum’da Mayıs ayında 1, bu yılın Ocak Mayıs bölümünde ise 7 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. İlde Ocak Mayıs ayları toplamında meydana gelen ölüm ve yaralanmalı trafik kazası sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 12.81, Türkiye toplamında ise yüzde 0,54’lük oran oluşturdu.
Erzurum ocak mayıs verileri
TÜİK verilerine göre Erzurum’da Mayıs ayında 91 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 165 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 148 kişi yaralandı. İlde Ocak Mayıs ayları bağlamında ise 384 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 889 maddi hasarlı kaza oluştu. Bu kazalarda 7 kişi yaşamını kaybetti, 689 kişi ise yaralandı.
Doğu Anadolu Ocak Mayıs Verileri
TÜİK verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın 5 ayında 2 bin 997 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 5 bin 27 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Bölgede yaşanan kazalarda 49 kişi yaşamına veda etti, 5 bin 157 kişi yaralandı. Bölgede kaydedilen ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 4,25’lik oran gösterdi.
Erzurum’un oransal verileri
Erzurum’da kaydedilen ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası sayısı bölge toplamında yüzde 12,8’lik oran gösterirken, maddi hasarlı trafik kazası oranı yüzde 17,68, ölüm sayısı yüzde 14,28, yaralı sayısı ise yüzde 13,36’lık oran verdi. Erzurum’da trafik kazasında kaybedilen kişi sayısı ülke toplamında yüzde 0,96’lık oran oluşturdu.
5 aylık bölge illeri kaza dağılımı
Trafik istatistik Bülteni Ocak Mayıs 2021 sonuçları itibariyle Ağrı’da 195, Bingöl’de 175, Bitlis’te 177, Elazığ’da 322, Erzincan’da 244, Erzurum’da 384, Hakkari’de 75, Kars’ta 114, Malatya’da 522, Muş’ta 132, Tunceli’de 62, Van’da 438, Ardahan’da 35, Iğdır’da 122 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.
Bölge illeri ölüm sayısı
Elazığ, Erzurum, Ağrı ve Malatya bölge illeri içinde en fazla sayıda trafik kazası kaybı yaşayan iller oldu. TÜİK verilerine göre, bu yılın Ocak Mayıs ayları arasında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı’da 9, Bingöl’de 2, Bitlis’te 4, Elazığ’da 5, Erzurum’da 7, Erzincan’da 3, Hakkari’de 2, Malatya’da 11, Ardahan’da 1, Iğdır’da 1 kazazede yaşamını yitirdi.
5 aylık bölge illeri yaralı sayısı
Bu yılın ilk 5 ayında meydana gelen trafik kazalarında, Bölge illeri olan Ağrı’da 348, Bingöl’de 267, Bitlis’te 369, Elazığ’da 538, Erzincan’da 418, Erzurum’da 689, Hakkari’de 148, Kars’ta 179, Malatya’da 840, Muş’ta 191, Tunceli’de 100, Van’da 831, Ardahan’da 74 ve Iğdır’da ise 165 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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