Erzurum’dan 605 Afganistan, 146 Pakistan uyruklu göçmen sınır dışı edildi Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı Türkiye geneli 36 bini aştı

Dün ve bugün yapılan 4 Charter seferle 605 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Bu yıl ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı Türkiye geneli 36 bine ulaşırken sınır dışı sayısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 87 artış sağlandı.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklular ülkelerine gönderilmeye devam ediliyor.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar sürüyor.

27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan’a uçuşların açılmasından itibaren 12 bin 832’si 73 charter seferiyle ve 6 bin 878'i tarifeli olmak üzere toplam 19 bin 710 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi.

Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 35 bin 989'a ulaştı. Sınır dışı işlemlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 87 artış sağlandı.

Ayrıca Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezlerinde işlemleri tamamlanan 146 Pakistan uyruklu şahıs İstanbul Havalimanından ülkelerine geri gönderildi.

1 Ocak 2022’den itibaren Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezlerinde toplam 2 bin 344 Afganistan, 935 Pakistan ve 215 diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 494 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

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