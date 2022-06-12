Su patlağı için yapılan kazıda ortaya çıkan kemik parçaları panik yaşattı

Erzurum’un Yakutiye İlçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nde bahçe içerisinde bulunan kemik parçaları paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon binasının bulunduğu bölgede idari bina bahçesinde su patlağı nedeniyle yapılan çalışma esnasında insan kemiklerine rastlandı. İstasyon görevlilerin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından bölgeye gelen ekipleri arazide inceleme yaptı. Toprağın 10 santimetre altından ortaya çıkan insan kemikleri olay yeri inceleme ekiplerince alınarak incelenmek üzere Kriminal merkezine götürdü.

Su patlağı nedeniyle bölgede yapılan çalışmaya ara verilirken bulunan kemiklerin akıbeti endişeye neden oldu.

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