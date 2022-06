Göçmen kaçakçılığı yapan 3’ü yabancı uyruklu 5 şahıs tutuklandı

Erzurum’da Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3’ü yabancı uyruklu 5 şahıs tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Afganistan uyruklu Davud C. ve Erzurum’da taksicilik yapan Önder A. isimli şahısların yasadışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenleri maddi menfaat karşılığında batı illerine gönderdiklerine dair bilgiler edinilmesi üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda düzensiz göçmenler Afganistan’dan çıkmadan önce gitmek istedikleri hedef ülkelere göre kaçakçılara 100010.000 dolar arası parayı peşin ödeyerek veya para havalesi ile ödeme yapmak koşulu ile anlaştı. İran ülkesi üzerinden ülkeye illegal yollarla giriş yaptıkları, düzensiz göçmen şahıslar kaçakçılar aracılığı ile Erzurum’da ki kolluk uygulama noktalarında yakalanmamak için uygulama noktalarına yakın baypas tabir edilen yol güzergâhlarında göçmen şahısların indirildikleri, Erzurum’da göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunan şahıslara teslim edildikleri belirlendi.

Teslim edildikleri şahıslar tarafından barınma ve ihtiyaçlarının karşılandığı, ayrıca belgesi bulunmayan şahıslara sahte belge düzenlendiği akabinde batı illerine gitmek isteyen düzensiz göçmenleri batı illerine, batı illerine gitmek istemeyip hedef ülkelere gitmek isteyenleri de hedef ülkelere gönderdikleri istihbari çalışmalarla elde edildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle Afganistan uyruklu Tamim R., Ramez N. ve Erzurum’da taksicilik yapan Burak G. isimli şüphelilerin de suç organizasyonu içinde yer aldıkları tespit edildi. Yaklaşık 1 ay süren takip sırasında toplam 5 şüpheli hakkında işlem yapılarak Afganistan uyruklu Abdullah M. ve semt garajında yazıhanecilik yapan S. Sinan T. isimli 2 şahıs tutuklandı. 25 düzensiz göçmen yakalanarak suçta kullanılan 1 araca da el konuldu.

Davud C’nin kaçacağına dair bilgiler edinilmesi üzerine takip edilen şahıslara yönelik operasyon yapılması kararı alınarak, 7 Haziran gece 02.30 sıralarında Önder A., Tamim R., Burak G. İle Afganistan uyruklu Ramez N. ve Davut C. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait 7 adreste yapılan eş zamanlı aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 30 TL, şüpheliler arasında para gönderimine ilişkin hesapların tutulduğu bir adet defter ele geçirildi. Ayrıca metruk bir adreste 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Önder A. ile Afganistan uyruklu Davut C. ve Tamim R. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burak G. ve Afganistan uyruklu Ramez N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

