Narman’da MHP rüzgarı

Erzurum’un Narman ilçesinde MHP rüzgarları esti. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, beraberinde MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Narman ilçe Başkanı Kenan Aydın, il ve ilçe parti yöneticileriyle birlikte Narman’a çıkarma yaptı. İlçede esnafla bir araya gelen MHP’li heyet, esnafın sorunlarını dinledi, beklenti ve görüşlerini kayda geçti.

MHP Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Kamil Aydın, fırsat buldukça Erzurum’un merkez ve ilçelerine yönelik olarak gerçekleştirdikleri ziyaretlerle vatandaşın beklentilerine kulak verdiklerini söyledi. Kamil Aydın, “Esnaf ziyaretlerimizi düzenli olarak yapıyor ve buna özen gösteriyoruz. Eşzamanlı olarak yaptığımız ziyaretlerimiz ile esnafımızın yanındayız. Göreve geldiğimiz günden bu güne değin sık sık tekrar ettiğimiz bir söz vardı, yinelemek isterim; ‘Elini sıkmadığımız bir esnaf kalmayacak.’ Bizim esnafımız hem zanaatkâr hem fedakâr hem de bir o kadar kanaatkâr. Pandemi süreci sonrası yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen halka hizmeti bir an olsun bırakmamış esnaf kardeşlerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Ziyaretlerine devam eden MHP Erzurum İl ve İlçe başkanları esnaf ile temaslarını sürdürdüler. Narman ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Günün erken saatlerinde başladığımız esnaf ziyaretlerimize geç saatlere kadar devam ediyoruz. Gördüğümüz ilgi ve alaka sayesinde daha güçlü ve daha enerjik hissediyor, teşkilatımız ile oldukça verimli ziyaretler gerçekleştiriyoruz. İki güne sığdırmaya gayret ettiğimiz yüzlerce ziyaretimizi geç bir saatte tamamladık. Esnaflarımızın nezaketinden ve misafirperverliğinden ötürü şükranlarımızı sunuyor; hepsine iş alanlarında başarılar ve hayırlı kazançlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Narman ziyaretinde MHP MYK Üyesi Adem Yurdagül de hazır bulundu. Partisinin Erzurum’da düzenlediği her etkinlikte yer alan ve bulduğu her fırsatta ilçe ziyaretlerine katılan Yurdagül de, Narmanlı vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

