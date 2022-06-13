'Kaldırım işgali' uyarısına kızdı, sebze- meyveleri yola döktü

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Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, zabıta memurlarının kaldırım işgali nedeniyle yaptığı uyarıya sinirlenen manav Abdurrahman Koçyiğit (51), kasalardaki sebze ve meyveleri yola döktü. Koçyiğit'i, polis ekipleri durdurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan kaldırım işgali şikayeti üzerine zabıta ekipleri, Palandöken ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Kayakyolu Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Zabıta memurlarına, polis ekipleri de eşlik etti. Kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle CİMER'e şikayet edilen manav Abdurrahman Koçyiğit'i uyaran ekipler, kasaları kaldırmasını istedi. Zabıta memurlarına sinirlenen Koçyiğit de kaldırımdaki sebze ve meyveyi yola döktü. Koçyiğit'i polis ekipleri sakinleştirirken, temizlik işçileri de yola dökülen sebze ve meyveleri topladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2022-06-13 15:49:35



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