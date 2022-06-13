Erzurum Yakutiye Anadolu Lisesi’nde mezuniyet coşkusu yaşandı.

2018 yılında eğitim hayatına katılan Yakutiye Anadolu Lisesi’nin ilk öğrencileri, dört senelik eğitimlerini tamamlayarak mezun olmanın kıvancını yaşadı.

Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu. Diplomalarını alan öğrenciler kep fırlatarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Okul Müdürü Kemal Balcı, “Öğrencilerimizle aynı kıvancı ve heyecanı eğitimciler olarak bizler de birlikte yaşıyoruz. Sevgili gençler, hayatın sadece eğitimle sınırlı olmadığını, bulunduğunuz ortamda bu eğitimin ayrı bir parçası olduğunu unutmamanız gerekir. Hayatın sevgi üzerine kurulu olduğunu ve her şeyin içinde sevgi aramak gerektiğini unutmayın. Konfüçyus’un dediği gibi “Eğer hayatta sevdiğiniz bir işi yapıyorsanız, bir gün dahi çalışmış sayılmazsınız.”

Sizler okulunuza severek geldiniz, severek okudunuz ve şimdi mezun oluyorsunuz. Sizlerden geleceğe yönelik hedeflerinizi belirlemenizi, amacınız doğrultusunda hareket etmenizi bekliyoruz. Mezuniyetiniz kutlu olsun” diye konuştu.

Okul Müdürü Kemal Balcı, öğretmenler ve öğrencilerin toplu pasta kesimi sonrası hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tören sona erdi.

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