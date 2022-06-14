Erzurum’da Jandarma Teşkilatı’nın 183. kuruluş yıl dönümünü kutlandı

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Erzurum’da Jandarma Teşkilatı’nın 183. kuruluş yıl dönümü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Erzurum Havuzbaşı Atatürk Anıtı önünde protokolün çelenk sunumunun ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi. Törene İl Jandarma Komutanı İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve çok sayıda jandarma mensubu katıldı. Jandarmanın 183. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, kent genelinde gün boyunca düzenlenecek olan çeşitli programlarla sürdürülecek.

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