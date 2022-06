57 yıllık Oltu Devlet Hastanesi eski binası sökülüyor

Oltu Devlet Hastanesi binası 57 yıl ayakta kalırken depreme dayanıklılığı azaldığı için yıkımı gerçekleştirildi.

1965 yılından 2008 yılına kadar (47) yıl Oltu Devlet Hastanesi olarak kullanılan bina 2008 yılında Aile ve Toplum Sağlığı binası olarak 2020 yılına kadar kullanıldı. İki yıldır boş olarak kalan bina sökülmeye başlanıldı.

Oltu ve komşu ilçelerdeki bir çok hastanın şifa bulduğu binanın yıkılışı insanları duygulandırdı. Binanın çatı katına güvercinler yuva yapmak için bir kamyon çalı yığmıştı. Çatı sökümünde bir çok güvercin yumurtasına rastlanıldı.

Oltulu Yener Sağdıç, “Gördüğünüz gibi eski Oltu devlet hastanemizi yıkıyoruz. 15 yıl önce bu hastanede tedavi oldum şu an içimde bir burukluk var burası yıkılınca park bahçe yapılırsa güzel olur” dedi.

Oltulu Temel Özden (58) “Şu an eski Oltu Devlet Hastanemizi söküyorlar bu binada çok akrabamız tedavi görürdü bu bina çok hizmet verdi. Bende burada tedavi oldum yani bu binanın emeği çoktur şu an üzülüyoruz bir çok anımız kayboluyor ama elimizden bir şey gelmiyor” dedi.

