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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araç içerisinde başından vurulmuş halde bulundu

İHA

Araç içerisinde başından vurulmuş halde bulundu

Erzurum’da araç içinde başından vurulmuş halde bulunan genç yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay dün sabaha karşı saat 06.00 sularında meydana geldi. E80 karayolu üzerinde bulunan Atatürk Üniversitesine ait ormanlık alanın yanında park edilmiş halde duran 34 EHF 621 plakalı araç içerisinde başından vurulmuş bir erkek bulundu. Talihsiz gencin 21 yaşındaki Adem Çakan olduğu anlaşıldı. Çakan, ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisine kaldırılan genç, 24 saatin ardından yaşam savaşını kaybetti. Haberi alan yakınları yasa boğuldu. Çakan’ın kız arkadaşı ile kavga ettikten sonra kiraladığı araçla memleketi Erzurum’a geldiği iddia edildi. Talihsiz gencin sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşım ise yürekleri burktu.
Öte yandan Çakan’ın aracında fare zehiri de bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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