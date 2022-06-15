Oltuluların yol tepkisi

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Oltu ilçe merkezindeki bozuk yollar köstebek yuvasını andırırken sürücüler ve vatandaşları çileden çıkarıyor. Yoldan geçen araçlar zikzak çizerek, çukurlara girmeden geçmek için yoğun çaba harcarken, 3040 santimlik çukurlar araçlarda hasar oluşturuyor.

Oltulular yolların bozuk olmasına tepki gösterirken yetkililerden çözüm bekliyorlar. Yetkililere seslenen vatandaşlar ulaşım sorunu nedeniyle artık sadece araçlarının bozulmadığını, canlarının da yandığını söylediler.

Vatandaşlar ilçede tozsuz çukursuz bir yol istediklerini dile getiriyorlar.

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