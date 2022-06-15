Vali Memiş, Palandöken Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu

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Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Tesisleri ve pistleri dolaşan Erzurum Valisi Okay Memiş, beraberindeki heyet ile yapılacak yeni yatırımları konuştu.

Erzurum'da kayak yapmanın büyük keyif olduğunu dile getiren Vali Memiş, "Misafirlerimize, gündüz ayrı, gece ayrı güzellik sunuyoruz. Palandöken, bu yıl yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü. İnşallah çok daha iyi olacak" dedi.

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