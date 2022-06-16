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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesinde, akademik teşvik ve ödül töreni gerçekleşti

İHA

Atatürk Üniversitesinde, akademik teşvik ve ödül töreni gerçekleşti

Atatürk Üniversitesinde Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde 7 boyutta gerçekleştirilen 2021 Yılı Akademik Teşvik ve Ödül Töreninde ödüller sahiplerini buldu.
Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen törene, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra Üniversitenin misafiri olarak Erzurum’a gelen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Adem Kalınlı ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile üniversite yönetimi, çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı. Program; Atatürk Üniversitesi Türk Mûsikisi Devlet Konservatuarının müzik dinletisi ile başladı.
Törenin açılışını yapmak üzere kürsüye gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu yıl ikincisini gerçekleştirilen Akademik Teşvik ve Ödül Töreninde ödül alacak olan bilim insanlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
“Üniversitemizi Evrensel Bir Dünya Üniversitesi Statüsüne Taşımak Yönünde Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz”
“Atatürk Üniversitesini diğer üniversitelerden ayıran en önemli özelliğin kuruluşundan bugüne Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli projelerinden birisinin gerçekleşme öyküsüne sahip olmasıdır” diyen Rektör Çomaklı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bu bilincin getirdiği sorumlulukla Atatürk Üniversitesi 2016 yılından bu yana dünya yükseköğretimindeki değişimler ve YÖK’ün yeni proje ve politikaları ile akademik değerlerini, eğitim metodolojilerini ve toplumsal rolünü yeniden nasıl yapılandıracağını büyük bir ciddiyetle gözden geçirmektedir. Yeni yönetim kadromuzla bu vizyonla hareket ederek çalışmalarımızı Üniversitemizi bir bölge üniversitesi olma temeli üzerinden evrensel bir dünya üniversitesi statüsüne taşımak yönünde sürdürüyoruz. Bu anlamda büyük ve cesur adımlar atarak önemli aşamalar kaydettik. Atatürk Üniversitesi evrensel bilimde ön sıralarda yer alan, sorun odaklı çalışan ve toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretebilen, toplumsal taleplere duyarlı olmanın yanı sıra, toplumsal taleplere yön veren bir üniversite olarak konumlanacağı yola girmiştir. Bu hedeflere ulaşmak üzere Üniversitemizdeki yoğun çalışma, sistematik olarak yürütülmektedir. Bu çaba Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile somut bir hal almış ve önemli çıktılar üretmeye başlamıştır” dedi.
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin bir ürünü olan Akademik Performans sisteminin 7 boyutta tasarlandığını ve yeni nesil üniversite felsefesinin hayata geçirildiğini belirten Rektör Çomaklı: “Bu sistem bir bakıma Atatürk Üniversitesinin kuruluş misyonuna yeniden dönüşü anlamına gelmektedir. Toplumsal katının öne çıktı sistemin ikinci kez sonuçlarını almış bulunuyoruz. Ay sonuna kadar kurumsal performans sonuçlarını 4 kategoride yayınlayacağız. Bugün 2021 yılı faaliyetleri dikkate alınarak elde edilen sonuçlara göre dereceye giren öğretim üyelerimize ödüllerini vereceğiz. Şimdiden dereceye giren öğretim üyelerini kutluyor, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın yoğunlaştığı ve projenin uygulama aşamasında olduğu bu günlerde Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projemize önemli katkıları olan değerli konuklarımızı aramızda görmek, bizlere büyük bir moral kaynağı olmuş ve büyük bir güç katmıştır” ifadelerini kullandı.
“Ödül Töreni, Atatürk Üniversitesinin Kültürünü Temsil Ediyor”
Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın davetlisi olarak Atatürk Üniversitesinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Adem Kalınlı, Atatürk Üniversitesinin önemli geleneklere sahip olduğunu, bunlardan birisinin de başarının daima iltifata tabii tutulması olduğunu söyledi. Kendisinin de göreve ilk başladığı kurumun Atatürk Üniversitesi olduğunu belirten Kalınlı, yaşadığı dönüşümün tüm ülke yükseköğretiminde yankı uyandırdığını, birçok alan için rol model teşkil ettiğini ve bunun da önemli kazanımlar sağladığını dile getirdi.
65 yıllık tarihe sahip olan bu bilim yuvasının özellikle son yıllarda dünyanın saygın sıralama kuruluşlarında üst basamaklarda yer aldığını ve bunu da bir kültür haline getirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kalınlı, bugün de düzenlenen ödül töreninin Atatürk Üniversitesinin başka bir kültürünü yansıttığını ifade ederek, ödül alan tüm bilim insanlarını kutladı ve başarılarının devamını diledi.
“Atatürk Üniversitesi Son 6 Yılda Önemli Atılımlar Yaptı”
20182020 yılları arasında gerçekleştirilen arama konferanslarının Atatürk Üniversitesinin gelişimine büyük katkı sağladığını belirten Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin de bu arama konferansları sonucunda hayata geçtiğini söyledi.
80 bin örgün öğrencisi ve 2 bin 700 öğretim üyesi olan dev bilim merkezinin son 6 yılda önemli atılımlar yaptığını aktaran Prof. Dr. Babüroğlu, gerçekleştirilen 19 arama konferansı sayesinde bu dönüşümü destekleyen 38 tane ofis kurulduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Diğer üniversitelere kıyasla en kap samlı hareket eden, kendi verisine hâkim olan ve bu veriyi işleyerek ürüne dönüştüren bir Atatürk Üniversitesi var. Üniversitelerin var olma sebebiyle alakalı eğitim, araştırma ve topluma katkı misyonu alanlarında ödül almaya hak kazanan akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarını taçlandıran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya ise teşekkür ediyorum” dedi.
İlki 2020 yılında gerçekleştirilerek 7 boyutta uygulanan Akademik Teşvik ve Ödül Töreninde, bu yıl da yine Yeni Nesil Üniversite çalışmaları çerçevesinde Eğitim, Araştırma ve Topluma Katkı misyon alanlarını harmanlayan eğitim, araştırma, topluma katkı, araştırma temelli eğitim, eğitim temelli toplumsal katkı, araştırma temelli toplumsal katkı ve çarpan katkı alanlarında verilen ödüller sahiplerini buldu.
Program, protokol heyeti ile ödül alan akademisyenlerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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