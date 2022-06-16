Atatürk Üniversitesinde "Ar-Ge ve Yenilik Süreçlerinde Yaşanan Dönüşüm" konuşuldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Adem Kalınlı tarafından düzenlenen "ArGe ve Yenilik Süreçlerinde Dönüşüm ve Yükseköğretim Kurumlarına Yansımaları" başlıklı konferans, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen konferansa Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu, rektör yardımcıları, rektör danışmanları, dekanlar ve çok sayıda akademisyen katıldı.

“Ülke Yükseköğretimine Daha Fazla Katkı Sunmak İçin Var Gücümüzle Çalışmaya Devam Ediyoruz”

Programın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bir hayalle başlayan, sonrasında gerçeğe dönüşen ve bugün gelinen nokta itibariyle de üniversitesinin gidişatına yön veren Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin Atatürk Üniversitesini Araştırma Üniversitesi ligine taşıdığını söyledi. Yapılan onlarca Arama Konferansları neticesinde belirlenen çıktıların birer birer uygulamaya konulduğunu ve bunlardan da geri dönüşlerin oldukça olumlu olduğunu belirten Rektör Çomaklı: “Bu çıktılar arasında yer alan konuların neredeyse tamamını sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece varlık yönetimi, yabancı dil ve uluslararasılaşma konularında tam olarak istediğimiz aşamada değiliz ancak yapılan çalışmalarda sona yaklaşmış durumdayız. Üniversitemiz, nitelikli akademik kadrosu ve donanımlı alt yapısı ile ülke yükseköğretimine daha fazla hizmet etmek ve katkı sunmak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Bugün de hem akademide gerçekleşen yeniliklere yönelik hem de üniversitemizin Araştırma Üniversiteleri ile dünya üniversiteleri arasındaki konumuna yönelik yapacağı kıymetli değerlendirmelerden dolayı Prof. Dr. Adem Kalınlı hocamıza şimdiden teşekkür ediyor, tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Atatürk Üniversitesinin Kat Ettiği Mesafe Gurur Verici”

Akademik hayata ilk adımı attığı kurumun Atatürk Üniversitesi olması nedeniyle kendisi için günün daha da anlamlı hale geldiğini belirterek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Adem Kalınlı; 65 yıllık geçmişi, yetiştirdiği yüzbinlerce mezunu ve bilimsel anlamda ülkeye sağladığı katkılarla eğitim camiasında müstesna bir yere sahip olan Atatürk Üniversitesinin kat ettiği mesafenin gurur verici olduğunu söyledi. Yapılan çalışmalar, hayata geçirilen projeler ve akademik alanda atılan adımlar ile Araştırma Üniversitesi unvanına sahip olan Atatürk Üniversitesinin bundan sonraki süreçte dünyada adından daha çok söz ettireceğine inandığını aktaran Kalınlı, konuşmasında şu değerlendirmede bulundu: “Atatürk Üniversitesi yüksek potansiyele sahip, bölgesine hizmet eden ve bu açıdan lokomotif görevi gören bir kurum olarak konumlanmıştır. Çeşitli alanlarda emsal gösterilen Atatürk Üniversitesi, kısa zamanda yapmış olduğu atılımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin kazandırdığı ivmeyle daha başarı basamaklarını daha hızlı bir şekilde tırmanacağına inanıyorum.”

“Yüksek Nitelikli Kurumlarımız Ne Kadar Artarsa, Bu Ülke O Kadar Hızla İleri Gidecektir”

Ülkemizin kalkınması için yükseköğretimin çok kritik bir misyon üstlendiğini belirten Prof. Dr. Kalınlı: “Yükseköğretim; ArGe veya insan kaynakları gibi ne kadar nitelikli çıktılar üretebilirse, bu ülke o kadar ileri gidecektir. Bu nedenle, yükseköğretimimizi her anlamda verimli kılmamız gerekiyor. Haliyle, kurumlar arasında bir pozitif rekabet ve dayanışma son derece önemli. Yüksek nitelikli kurumlarımız ne kadar artarsa, bu ülke o kadar hızla ileri gidecektir. Bir yükseköğretim kurumunu ileri taşımak istiyorsak, yüksek katma değerli çıktılar üretelim diyorsak, bunun arkasında yatan motivasyon; "Var olan kaynak ve imkanlarla bizler kurumu mümkün olduğu kadar nasıl etkin ve verimli yönetebiliriz? sorusu olacaktır. Bu durum, kaynaklar yeterli olsa da stratejik yönetimi zorunlu kılıyor. Eğer sistematiklerimizi iyi kurgulayabilirsek, yükseköğretimin verimli kılınması ve yüksek katma değerli çıktıların elde edilmesi mümkün olacaktır" dedi.

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