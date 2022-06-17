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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

İHA

Erzurum’da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Erzurum’da 20212022 eğitimöğretim yılının sona ermesiyle bugün öğrenciler karnelerini aldı.
Erzurum’da bin 130 okulda 162 bin 642 öğrenci karne alarak 20212022 eğitim öğretim yılını tamamladı. Şükrüpaşa Şehit Kadir Kayveni İlkokulunda düzenlenen törende Vali Yardımcısı Can Atak ve Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz öğrencilere karne ve hediyelerini dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Vali Yardımcısı Atak ve Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, öğrencilere güzel temennilerini iletti. Karne töreninde bir anasınıfı öğrencisi arkadaşlarından ve öğretmeninden ayrılmanın hüznüyle gözyaşlarını tutamadı. Öğrencisinin ağladığını gören öğretmeni sarılarak onu teselli etti.
Karne dağıtımı sonrası bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Erzurum'da 11 bin 350 öğretmenimiz yaklaşık 165 bin öğrencimizle eğitim öğretim yılını tamamlamış olduk. Yine Erzurum'da yaklaşık bin 300’e yakın okulumuzda bugün itibarıyla yaz tatiline girmiş bulunacağız. Ben tüm çocuklarımıza, tüm öğrencilerimize buradan şunu ifade etmek istiyorum, tatilde dinlensinler. Kitap okumayı ihmal etmesinler ama arkadaşlarla oynamayı, dinlenmeyi, aile büyükleriyle bir arada gelmeyi de unutmasınlar. Ben bu vesileyle tekrar tekrar tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimize, velilerimize eğitimin tüm paydaşlarına bize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Herkese iyi tatiller diliyorum” dedi.
Hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavına girecek olan öğrencilere başarılar dileyen Kaygusuz, “Yarın tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da üniversite sınavlarına girecek çok sayıda öğrencimiz var. 12. sınıf öğrencilerimiz, üniversite sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah yar, yardımcıları olsun inşallah. Tüm okullarımızda, üniversitelerimizde üniversite sınavları sağlıklı bir şekilde gerçekleşecek. Ben bu vesileyle öğrencilerimize tekrar tekrar başarılar diliyorum” diye konuştu.
Karnelerini alan öğrenciler sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra 3 aylık tatillerine başladı.

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