Erzurum Şehir Hastanesi’nde karne sevinci Tedavi gören öğrenciler karnelerini hastanede aldılar

Erzurum'da Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan okul sayesinde tedavi amaçlı hastaneye yatan öğrenciler de karne sevinci yaşadı.

Şehir Hastanesi İlköğretim Okulunda okuyan 7 öğrenci, eğitim ve öğretim yılının tamamlanması ile birlikte karnelerini aldı. Hastanede çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle yatan Aslı Sakine Özdemir, Hayrunnisa Tapan, Ali Osman Demirci, İsmail Ak, İrem Yıldırım, Zeynep Türk ve Hatice Korkusuz karnelerini ve hediyelerini Hastane Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör’den alarak büyük sevinç yaşadılar.

Hastane Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde hastanelerinde bir ilköğretim okulunun açıldığını belirtti.

Şehir Hastanesi İlköğretim Okulu’nun Bölge Hastanesinin açılması ile 20082009 eğitimöğretim yılında hizmet vermeye başladığını dile getiren Başhekim Tör, “Tek sınıftan oluşan okullarında, çeşitli dönemlerde tedavi için hastanede kalan çocuklar eğitim görüyor. Bizde hastane Başhekimliği olarak rahatsızlıkları nedeniyle karnelerini okullarından alamayan öğrencilerimizin bu sevinci yaşamaları için hasta yataklarında karnelerini ve hediyelerini vererek katkıda bulunmak istedik. Çocuklar ve aileleri bu durumdan çok mutlu oldular. Onların bu mutlulukları bizi ziyadesiyle memnun etti” dedi.

Okulda 2 öğretmenin görev yaptığını ifade eden Başhekim İbrahim Hakkı Tör, ''Çocuk servisimizde yatan hastalarımız için açılan okulda şimdiye kadar 2000'e yakın çocuk, değişik zamanlarda eğitim gördü. Çocuklarımızın tedavileri sürerken bir yandan da eğitim almaları, hem gelişimlerine katkı sağlıyor hem de moral olarak yardımcı oluyor. Tedavi gördükleri süre içinde ilköğretim okulu öğrencileri kaçıncı sınıfta okuyorlarsa öğretmenlerinden o yönde eğitim alıyor. Bu uygulama, velilerimizi de sevindiriyor. Çocuklarının eğitiminin aksamasından korkan veliler, çocuk servisi içinde okul olduğunu öğrenince hem şaşırıyor hem de mutlu oluyorlar” diye konuştu.

Okul öğretmenleri Halil Elitok ve Ali İhsan Kara ise, hastanenin açılması ile birlikte çocuk servisinde yatan ilköğretim çağındaki hastalara eğitim vermeye başladıklarını söyledi.

Öğrencilerin hastanede yattıkları sürede eğitim aldıklarını bildiren Elitok ve Kara, ''Sağlık durumu iyi olmayan öğrencilere yataklarının başında, durumu daha iyi olan öğrencilere ise sınıfta eğitim veriyoruz'' diye konuştu.

Çocuklarının yanında refakatçi olarak bekleyen veliler ise yapılan uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirdiler.

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