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KADAMA kadın kooperatifinden büyük atılım Yönetim Kurulu Başkanı Canan Uçar; “Bizim için emek ve ekmek meselesi, her zaman memleket meselesidir” “Türkiye’nin en büyük kadın kooperatifi olacağız”

İHA

KADAMA kadın kooperatifinden büyük atılım Yönetim Kurulu Başkanı Canan Uçar; “Bizim için emek ve ekmek meselesi, her zaman memleket meselesidir” “Türkiye’nin en büyük kadın kooperatifi olacağız”

Kadama Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Canan Uçar basın mensupları ile bir araya geldi. Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük kadın kooperatifi olduklarını söyleyen Canan Uçar, “Türkiye’nin en büyük kadın kooperatifi olacağız” dedi.
Beraberinde KADAMA kurucuları ve üyeleriyle birlikte KADAMA Konak’ta basın mensuplara çalışmaları hakkında bilgi veren Kadama Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Canan Uçar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kendi hikayelerini yazmak üzere yola çıkan 20 kadınla kurulan KADAMA Kadın Kooperatifinin şimdiye dek yüzlerce Erzurumlu kadınla beraber kadınların yapabildikleri el emeği göz nuru her ürünü; keteden iğne oyasına, börekten dantele, lor dolmasından nakışa ekonomiye katma hedefiyle yoluna devam ettiğini söyledi.
“Siz yoksanız biz noksanız” sloganıyla ‘Erzurum’ ve ‘Kadın’ paydasında Erzurum’da yaşayan her kadının; bu şehre dair, kendine dair, üretime dair, toprağa dair tüm hikâyelerini önemsediklerini anlatan Canan Uçar, “Bu kooperatif kadınların bildikleri en iyi işi yapmalarına olanak sağlayarak kimliklerine uygun ve sürdürülebilir bir ekonomi oluşturacak; böylece bulundukları yerde hayatlarını sürdürmelerine destek olacaktır. Erzurum’un geleneksel ürünlerinin ve el emeğinin en güzel örneklerinin, tamamen el işçiliğiyle tekrar üretilerek geçmişten geleceğe iğneyle, tığla, oklavayla nakledilmesini ve bunu yaparken kadının istihdama katılmasını hedeflemekteyiz. Mart 2020’den bugüne sizlerle ilk kez tanıştığımız Kadama Kafe’nin yanına, şu an bulunduğumuz Kadama Konak’ı ekledik. Bununla da kalmadık Kadama ehram, karnavas bezi ve el emeği atölyesini ve Kadama meyve sebze kurutma ve paketleme tesisini ailemize dahil ettik” diye konuştu.
7 kurucu kadının kısa sürede 20’ye şimdi ise 40 ortağa ulaştığını ifade eden Uçar, “350’den fazla kadına bir ya da birçok kez aralıklı iş imkânı verdik. Millî Eğitim Bakanlığı’nın meslek edindirme projesi çerçevesinde 100 kursiyere 6 aylık süre boyunca hem eğitim hem ücret veriyoruz. Kurs bitiminde yeni kursiyerlerle devam edecek ve bu sayede yüzlerce kadına daha ulaşma imkânı bulacağız. Saha dışında da çok çalıştık ve birçok projeye dahil olmayı da ihmal etmedik: Ticaret Bakanlığı ile KopDes programı çerçevesinde meyve sebze kurutma projesi, KUDAKA ile ehram ve karnavas bezi üretim atölyesi projesi, Habitat ile eticaret ve pazaryerleri teknik projeleri, Kızılay ile dezavantajlı gruplar projesi, Demet Sabancı ile Shopstar Women projesi ve KEDV ile ambalaj makinesi hibe desteği projesinde yer aldık” dedi.
27 ay içinde 3 adet tescilli markaya, 750’nin üzerinde ürün çeşidine ulaştıklarını kaydeden Uçar, “Bunların üretim, paketleme ve satış izinlerine, kendi barkod sistemimize sahip olmanın ve ürünlerimizin Erzurum’un turizm yüzü olan otellerde tanıtılmasının ve ulusal eticaret pazaryerlerinde ve internet yemek siparişlerinde var olmanın haklı gururunu ve heyecanını sizlerle de paylaşmak istedik. Aslında siz değerli basın mensuplarını ve medyayı her zaman ailemizin bir parçası hatta ortaklarımız olarak hissettik. Bu kooperatif; kadına ve emeğe değer verenler için bir yolculuk kitabı; Erzurum'u ve geçmişini bilenler için geçmişten geleceğe bir avuç azık, masal severler için büyük bir sevda masalı bilin istedik” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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