“OkutAra” projesi yanlış park sistemine çare olacak QR kod uygulamasıyla yanlış parklanma yapan araç sahibine ulaşmak daha kolay

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“OkutAra” projesi yanlış park sistemine çare olacak QR kod uygulamasıyla yanlış parklanma yapan araç sahibine ulaşmak daha kolay

İHA

“OkutAra” projesi yanlış park sistemine çare olacak QR kod uygulamasıyla yanlış parklanma yapan araç sahibine ulaşmak daha kolay

Erzurum’da Atateknokent bünyesinde faaliyet gösteren Netger A.Ş., araçların yanlış park sistemine çare olarak “OkutAra” projesini geliştirdi. QR kod uygulamasıyla yanlış parklanma yapan araç sahibine ulaşmak daha kolay olacak.
Erzurum’da yer alan Atateknokent bünyesinde bulunan Netger A.Ş. ekibi tamamen yerli olarak yaptıkları “OkutAra” projesiyle hayatı kolaylaştırmak için büyük bir adım attı. “OkutAra” projesinde yazılım ve ürün dahil her şey yerli olarak üretildi. Netger A.Ş. bünyesinde bulunan 3 kişilik ekibin 2 yıl süren çalışma sonucu geliştirdikleri QR kod, ikinci sıra park halindeki çıkışa engel araçlara ulaşımı kolaylaştırdı. Yaptıkları uygulamada QR kodu akıllı telefon kamerasına okutan vatandaşlar, yanlış parklanma yapan araç sahibine mesaj gönderebiliyor.
25 TL’ye QR kod alan kişiler, araba camlarına yapıştırarak kodu telefonlarına okutup uygulamayı etkinleştirebiliyorlar. Vatandaşlar uygulamaya görünmesini istediği bilgileri yazabiliyor. QR kodun bulunduğu araç yanlış parklanma yaptığı zaman zor durumda olan kişi camdaki QR kodu telefon kamerasına okutarak araç sahibine mesaj gönderebiliyor. “OkutAra” uygulamasıyla araba camlarına yazı, kartvizit, numara asmaya artık gerek kalmıyor.

“OkutAra ile numara paylaşmaya son”
Yaptıkları projeyi anlatan Netger A.Ş. Kurucu Müdürü Adem Çamlıkaya, “Araç sahibine günlük hayatta ulaşılması gereken birçok durum olabiliyor. Araç sahipleri, hatalı park yapmış olabiliyor. Engelli park yerlerine park etmiş olabiliyor veya bunun gibi birçok örnek de araba sahibinin ulaşılması gerekebiliyor. İnsanlar araç camlarına kartvizitler, işte telefon numarası, yazılı kağıtlar veya farklı farklı çözümler bularak bunu gidermeye çalışmışlar. Sistematik olarak bunu çözen bir ürün göremedik biz. Herkes telefon numarasını paylaşmak istemiyor. Bunu önlemek için biz OkutAra adında bir uygulama geliştirdik. Bu uygulama bir mobil uygulama ve bir etiketle çalışıyor. Araç sahibi mobil uygulama üzerinden satın aldığı etikete tanımlamasını yapıyor kendine. Daha sonra da yoldan geçen birisi herhangi bir uygulamaya gerek kalmaksızın bunu telefon kamerasından okuttuğu zaman araç sahibinin istediği bilgileri görüyor. Yaptığımız gözlemler çerçevesinde şunu gözlemledik. Araçların camlarında telefon numarasını yapıştırmak istemiyorlar. Çünkü istenmeyen bir sürü durum ortaya çıkabiliyor. OkutAra sayesinde biz buna bir çözüm getirmiş oluyoruz. Gizliliği de sağlayarak araç sahibine ulaşılabilir olabiliyor burada bu da kadınlarımız için çok güzel bir özellik ve sadece kadınlar için de düşünmemek lazım. Yine isteyen herkes telefon numarasını paylaşmak, bu tip çekinceleri olan insanlar telefon numarasını paylaşmadan ulaşılabilir oluyorlar. Hastaneye gittiniz. Aracınızın başında değilsiniz. Hemen on beş dakikalık not bırakıyorum deyip on beş dakika boyunca gözükecek şekilde hastanedeyim. Hemen geleceğim diye not bırakıyorsunuz. Bu süre zarfında o etiket okutan kişiler bu notu görebiliyorlar ve süre sonunda da otomatik olarak bu not siliniyor. Numaranızı hiç aracınızda paylaşmadınız. Ama yine ulaşılabilir oluyorsunuz bu sistemle. Mesela size hazır bildirimler gönderebiliyorlar. İşte aracınızın camı açık kaldı veya aracınızı çekmeniz gerekiyor. Acilen aracınızın başına gelin diye. Bu size bir bildirim olarak geliyor ve siz aracınızın başına gidiyorsunuz veya özel bir durum var. Hiç bildirimlerde de bunun konusu geçmiyor. Size özel olarak uygulama içerisinden mesaj atabiliyor okutan kişiler. Bu da yine telefon numarasını paylaşmadan da ulaşılabilir olmanın bir özelliği aslında. Bizim aslında burada temelde yaptığımız olay nesnelere, mekanlara kimlik kazandırmak. Biz dijital bir kimlik kazandırıyoruz. Ve bunu daha teknolojik hale getirerek aslında geleneksel olarak yapılan telefon numarası paylaşma gibi bazı geleneksel yöntemleri farklı bir boyuta taşıyoruz. Bu da insanların hayatını daha da kolaylaştırıyor” dedi.
Bazı kurumlarla anlaşmaların olduğunu ifade eden Çamlıkaya, “Bunlardan birisi de Erzurum Atatürk Üniversitesi. Atatürk Üniversitesi'nde akademisyenlerin kapılarında bir adet OkutAra etiketi olacak. Bu etiket her bir akademisyenin yine kendi kişisel bilgilerini tercihine bağlı olarak açarak veya açmayarak ulaşılabilir olmasını sağlayacak. Mesela akademisyen o esnada bir yerde derstedir veya farklı bir birimdedir. Öğrenci geldiği zaman hocanın kapısının önünde beklemek zorunda kalıyor. Biz bu noktada hocanın uzaktan kapısına not bırakabilmesini sağlayabileceğiz. Bu sayede öğrenci diyecek ki benim hocam şu anda şurada ve ben işte şu zamanda gelmeliyim veya gelmemeliyim gibi bunlara da çıkarımını yapabilecek. Bizler mesela üniversite yıllarında okurken bunu çok yaşadık. Hocanın kapısına gidiyorsunuz. İşte bir işiniz var, yarım saat belki beklediğiniz oluyor ve hoca gelmiyordu mesela. Bu tip durumlarda OkutAra ile biz önüne geçebileceğiz” diye konuştu.

“Kaybolan evcil hayvanlarınızı bulmakta artık kolaylaşacak”
OkutAra uygulamasının sadece yanlış parklanma için olmadığını ifade eden Çamlıkaya, kaybolan evcil hayvanları da bu sistemle bulmanın kolaylaşacağını söyledi. QR kod evcil hayvanın tasmasına yapıştırılarak telefona okutan sahibi, artık hayvanının nereye gittiğinden haberi olacak. Kaybolan hayvanlar için de vatandaşlar tasmadaki kodu telefonlarına okutarak hayvan sahiplerine mesaj gönderebilecek. Çamlıkaya, “Özellikle biz evcil hayvanlarda bunu yapmak istiyoruz. Evcil hayvan sahiplerinin OkutAra etiketini alarak evcil hayvanlarına işte tasma şeklinde veya farklı versiyonlarda yapacağı şekilde bir çalışmamız mevcut. Bu sayede yine evcil hayvan sahibi, tıpkı arabada olduğu gibi kendi kişisel bilgilerini yazacak ve örnek veriyorum evcil hayvanın kaybolduğu zaman OkutAra etiketini yoldan geçen birisi ve evcil hayvanı bulan birisi diyelim okuttuğu zaman çok rahat bir şekilde bu hayvanın sahibine ulaşabilecek. Bu da evcil hayvanların daha kolay bulunabilmesi noktasında bizleri hem mutlu eden hem de üzerinde severek çalıştığımız bir özellik” ifadelerini kullandı.

“25 TL’ye piyasada satışa sunulmuş durumda”
Çamlıkaya, “Ürünümüz tamamen yerli ve milli imkanlarla yaklaşık 2 yıllık süren bir ArGe faaliyeti sonucunda Erzurum Atateknokent’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bir projesi kapsamında geliştirildi. Şu anda lansman fiyatı olarak 25 TL’ye piyasada satışa sunulmuş durumda. Araç sahipleri ürünü satın alarak araçlarının camlarına yapıştırabilirler ve OkutAra'nın sunmuş olduğu özelliklerden faydalanabilirler’’ açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KADAMA kadın kooperatifinden büyük atılım Yönetim Kurulu Başkanı Canan Uçar; “Bizim için emek ve ekmek meselesi, her zaman memleket meselesidir” “Türkiye’nin en büyük kadın kooperatifi olacağız”
YEREL HABERLER KADAMA kadın kooperatifinden büyük atılım Yönetim ...
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş: “Kendisine ait olmayan kanatlarla yükselen bir kuşun akıbeti, burnunun üstüne yere çakılmaktır”
YEREL HABERLER MHP Erzurum İl Başkanı Karataş: “Kendisine ait ...
Dolandırıcıların kredi tuzağına dikkat
YEREL HABERLER Dolandırıcıların kredi tuzağına dikkat
Polat, Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nde Erzurum’u temsil etti
YEREL HABERLER Polat, Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nde Erzurum’u ...
ERVAK, karne heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER ERVAK, karne heyecanına ortak oldu
Aşkale’de karne heyecanı
YEREL HABERLER Aşkale’de karne heyecanı
Saraçoğlu ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Saraçoğlu ailesinin acı günü
Dadaşkent’e Nüfus Şefliği açılıyor
YEREL HABERLER Dadaşkent’e Nüfus Şefliği açılıyor
Karnelerini alıp ilkokulu bitiren öğrenciler ile öğretmenleri ayrılırken ağladı
YEREL HABERLER Karnelerini alıp ilkokulu bitiren öğrenciler ile ...
Erzurum Şehir Hastanesi’nde karne sevinci Tedavi gören öğrenciler karnelerini hastanede aldılar
YEREL HABERLER Erzurum Şehir Hastanesi’nde karne sevinci Tedavi ...
Erzurum’da öğrenciler karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Erzurum’da öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Hastanede tedavi gören öğrencilerin karne sevinci
YEREL HABERLER Hastanede tedavi gören öğrencilerin karne sevinci
Şenkaya’da ihtiyaç sahibi ailelere destek
YEREL HABERLER Şenkaya’da ihtiyaç sahibi ailelere destek
Karnavas'ta kazanlar dut pekmezi için kaynamaya başladı
YEREL HABERLER Karnavas'ta kazanlar dut pekmezi için kaynamaya ...
Öğretim elemanlarına akademik teşvik ve ödül töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Öğretim elemanlarına akademik teşvik ve ödül töreni ...
Yapmış olduğu eserlerle yıl sonu sergisine renk kattı
YEREL HABERLER Yapmış olduğu eserlerle yıl sonu sergisine renk kattı
Erzurum’dan ‘eTwinning Kalite Etiketi Ödüllerinde’ rekor artış
YEREL HABERLER Erzurum’dan ‘eTwinning Kalite Etiketi Ödüllerinde’ ...
Pasinler'e 4,5 milyonluk yatırım
YEREL HABERLER Pasinler'e 4,5 milyonluk yatırım
Ahırda boğanın saldırdığı besici öldü
YEREL HABERLER Ahırda boğanın saldırdığı besici öldü
Atatürk Üniversitesinde "Ar-Ge ve Yenilik Süreçlerinde Yaşanan Dönüşüm" konuşuldu
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde "Ar-Ge ve Yenilik ...
Atatürk Üniversitesinde, akademik teşvik ve ödül töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde, akademik teşvik ve ödül ...
Pano kilitlerinin kırılması ve çalınması bölgede tehdit oluşturuyor
YEREL HABERLER Pano kilitlerinin kırılması ve çalınması bölgede ...
Matematik artık dijital ortamda daha eğlenceli Erzurumlu lise öğrencileri, matematik dersini artırılmış gerçeklik cihazlarıyla sanal ortama taşıyarak yeni bir öğretim sistemi geliştirdiler
YEREL HABERLER Matematik artık dijital ortamda daha ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.