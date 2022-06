Başkan Karataş'tan Babalar Günü mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, anne ve babaların ailenin yapı taşı olduğunu ve Türk Aile yapısında babanın büyük sorumluluk taşıdığını ifade eden Karataş , çocukların geleceğe hazırlanmasında tüm anne ve babaların ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi.

Hem annelerin hem de babaların gönüllerinin bir gün değil her gün hoş tutulması gerektiğini ifade eden Başkan Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Aileyi oluşturan yapı taşlarından olan anne ve babalar, aile değerlerimizin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, otorite gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici bir rol üstlenmektedir.

Hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran babalarımız ise aile içerisinde üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirmektedirler.

Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin mutluluğu için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan babalarımız, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf etmektedirler.

Bu bakımdan, babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması, babalarımıza karşı sevgi saygı ve vefa duygusunun bir gereğidir.

Bu anlamlı günde, babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkılmasının, onların yüzlerinin güldürülmesinin de önemli olduğuna inanıyorum.

Bu vesileyle başta şehitlerimizin ve gazilerimizin babaları olmak üzere bir ömür boyu maddimanevi her türlü desteği veren, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan; fedakârlığın ve merhametin simgesi, evlatlarının kahramanı, koca yürekli tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor; aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.