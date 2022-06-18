Karayazı şehitleri mezarları başında anıldı

Erzurum’un Karayazı ilçesinde yayladaki çobanlara kumanya götürürken bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen AK Parti İl Genel Meclis üyesi amca ve yeğeni, ölüm yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

18 Haziran 2019 tarihinde Karayazı ilçesi Turnagöl Mahallesi'nden yayladaki çobanlara kumanya götürmek için yola çıkan AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük, kırsalda PKK terör örgütü mensuplarınca pusuya düşürülerek şehit edilmişti. Şehit amca ve yeğeni için bugün ölüm yıldönümünde Karayazı Turnagöl Mahallesi’nde anma töreni düzenlendi. Ahmet Küçük’ün şehit edildiği gün doğan oğlu Ahmet Miran Küçük de babasının mezarı başındaki törene katıldı. Şehitler için mezarları başında Kur’anı Kerim okunup dua edilerek, şehit ailesi ziyaret edildi.

Karayazı Kaymakamı Sarıdoğan, yaptığı açıklamada ilçede bulunan 9 şehit için KarayazıErzurum Karayolunda İçişleri Bakanlığı ve Erzurum Valiliğinin desteğiyle şehitlik anıtının yapımına başlandığını ifade etti. Sarıdoğan, şehadetlerinin 3. yıl dönümünde şehitleri anmak için anma töreni düzenlediklerini belirterek, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Şehit ailelerine desteklerinin devam edeceğini belirten Sarıdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla devletimizin tüm imkanlarıyla şehit ailelerimize her alanda destek oluyoruz. İlçemizde terörle mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Karayazı ilçemizde terör unsuru bulunmamaktadır. Anadolu toprakları üzerinde birlik ve beraberlik içinde yaşayan vatandaşlarınızın birlik ve beraberliğine kast eden dahili ve harici bedhahlarınızla mücadelemiz devam etmektedir" dedi.

Savcı Küçük'ün oğlu Çetin Küçük ise acılarının 3 yıldır artarak devam ettiğini belirterek, terör örgütü üyelerine en ağır cezaların verilmesini istedi. Program mevlidi şerif okunmasıyla son buldu.

Karayazı Kaymakamlığı ve Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen programa Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Karayazı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Şahin Balcı Hınıs, Sosyal Hizmetler Müdürü Fatma Kılçık Karakulak, şehit yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Atatürk Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.