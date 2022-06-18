Birlikte yaşadığı kadını başka biriyle görünce öldürüldü

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bir kişi birlikte yaşadığı kadını başka biriyle görünce bıçakla öldürdü.



Olay, Muratpaşa Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.I. birlikte yaşadığı A.D.C.’nin evine geldi. Evde E.İ.’yi gören F.I. bıçakla her iki şahsa da saldırdı. E.I. saldırıdan yara almadan kurtulurken A.D.C. yaralandı. A.D.C. isimli kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis her iki şahsı da gözaltına alarak sorgularının ardından adliyeye sevk etti.

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