Vali Okay Memiş’ten Babalar Günü mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Haziran Babalar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Memiş, “Gölgesinde huzur bulduğumuz babalarımızın babalar günü kutlu olsun” dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de haziran ayının üçüncü pazar gününün “Babalar Günü” olarak kutlandığını ifade eden Vali Okay Memiş, “Babalarımızın önemini hatırlatan bu güzide günde onların önemini bir kez daha anlamalıyız.

Toplumumuzun en önemli özelliklerinden birisi de güçlü bir aile yapısıdır. Babalarımız aile ve toplum hayatımızın temel direğini oluşturmaktadır. Ailesi için türlü fedakârlıklarla çaba harcayan babalarımıza hak ettikleri değeri vermek başlıca görevimiz olmalıdır. Babalarımız hayatımızın her alanında hiçbir karşılık beklemeden bizlerin huzuru ve güveni için çaba sarf etmekte, tecrübeleriyle bizlere yol göstermektedirler.

Ailenin temel direği olarak görülen, sevgi, saygı ve otoritenin sembolü babalar, gölgesinde huzur bulduğumuz ve sığınabileceğimiz ulu bir çınar ağacı gibidir. Babalık yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Aile saadetini kendi mutluluğundan öncelikli gören babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için fedakârca çaba harcamaktadırlar.

Hayatın tüm yükünü omuzlanan, hayatımıza anlam katan, bizlere verdikleri sınırsız sevgi ve tecrübeleriyle her zaman yol gösteren babalarımız, karşılaşacağımız her türlü zorlukta başvuracağımız güvenli bir liman ve sarsılmaz bir kaledir. Bizler, sadece bu anlamlı günde değil, inancımız ve kültürümüzün bir gereği olarak, babalarımıza hürmette kusur etmeden daima gönülleri hoş tutmalı, saygı ve sevgimizi içtenlikle göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta kahraman şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere, ömrünü ailesinin mutluluğu için tüketen tüm babaların “Babalar Günü’nü” en kalbi duygularla kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirmelerini temenni ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.