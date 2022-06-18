Erzurum’un Oltu ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencinin kangal köpeği sınava giren sahibini okulun kapısında bekledi.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapıldı. Erzurum’un Oltu ilçesinde sınava giren öğrencilerin birisinin kangal köpeği sahibini yalnız bırakmadı. Orada bulunan Ahmet Dağdelen isimli vatandaş yaptığı açıklamada, “Kangal köpeğin sahibi sınava girdi, oda kapı önünde bekliyor. Yani oda sahibini uğurlamaya gelmiş umarım ikisine de hayırlı sonuçlar çıkar sınavdan” dedi.



Hayırsever Mehmet Can Zengin sınava giren öğrencilere ve velilere okul kapısında ücretsiz su dağıttı. Zengin, “Bugün YKS sınavı olduğu için heyecandan suyunu unutan ve burada bekleyen velilerimiz için su getirdik, hayrımıza su dağıtıyoruz öğrencilerimize bizim de bir katkımız olsun istedik. Onun için öğrencilerimize ve velilerimize su dağıtıyoruz” dedi.



58 yaşında sınava giren İbrahim Kara ise, “Şuan üniversite sınavına giriyorum, heyecanlıyım. 58 yaşındayım, okumanın yaşı olmaz, okumak kadar güzel bir şey yoktur. Herkese tavsiye ediyorum, sınava giren herkese başarılar diliyorum” diye konuştu. Ayşe Karaca da yaptığı açıklamada, “En son mezun olan kişi 80 yaşındaydı, bende geçmişteki birikimimle biraz da çalıştım. Hayırlısı sınava giriyorum herkese başarılar diliyorum” dedi.

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