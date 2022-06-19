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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum konutta 34’üncü sırada

İHA

Erzurum konutta 34’üncü sırada

TÜİK 2022 Mayıs dönemi iller konut satış istatistiklerini paylaştı. Erzurum’da ay içinde 768 konutun el değiştirdiği açıklandı. İl Mayıs ayı konut satış performansı kaydında ülkede 34, bölgede ise 3’üncü sırada yer aldı.
Erzurum 34’üncü
Türkiye’de konut satış sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Gaziantep, Aydın, Konya, Kayseri, Adana, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Hatay, Eskişehir, Muğla, Manisa, Denizli, Diyarbakır, Yalova, Kahramanmaraş, Malatya, Çanakkale, Trabzon, Afyonkarahisar, Elazığ, Ordu, Kırıkkale, Mardin, Erzurum, Kırklareli olarak sıralandı.
Erzurum Mayıs 2022 Verileri
TÜİK verilerine göre Erzurum’da Mayıs ayı içinde 193’ü ipotek, 575’i de diğer yollardan olmak üzere 768 konut satışı yapıldı. 2021 yılı Mayıs ayına göre ipotekli satışlar yüzde 221,6, diğer yoldan satışlar yüzde 76,92, toplam satışlar ise yüzde 99,48 oranında artış kaydetti. 2021 yılı Mayıs ayında ilde 60 ipotek, 325 diğer yoldan 385 konut satılmıştı.
Erzurum 1 ve 2. el konut satışları
Erzurum’da Mayıs ayı içinde satışı yapılan 768 konutun 231’i birinci elden, 537’si ise ikinci elden satıldı. Toplam satış içinde birinci el satışları yüzde 30,0, ikinci el satışları yüzde 69,92’lik oran gösterdi. 2021 yılı Mayıs dönemine göre birinci el satışlar yüzde 83,3, ikinci el satışlar yüzde 107,3oranında yükseliş gösterdi. İlde 2021 yılı Mayıs ayında 126 konut birinci, 259 konut ikinci elden el değiştirmişti.
Konut Satışları Katlandı
Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Bu dönemde yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 235,7 artarak 5 bin 962 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mayıs ayı konut atış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve yüzde 18,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 497 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 7 bin 159 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 75 konut ile Bayburt oldu.
Konut satışları OcakMayıs döneminde yüzde 37,7 arttı
Konut satışları OcakMayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artışla 575 bin 889 olarak gerçekleşti.
İpotekli Satışlar
İpotekli konut satışları 29 bin 335 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 177,8 artış göstererek 29 bin 335 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 23,9 olarak gerçekleşti. OcakMayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,3 artışla 129 bin 707 oldu.
Mayıs ayındaki ipotekli satışların, 6 bin 161'i; OcakMayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 31 bin 885''i ilk el satış olarak gerçekleşti.
Diğer tür konut satışları
Diğer satış türleri sonucunda 93 bin 433 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde diğer konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92,2 artarak 93 bin 433 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,1 olarak gerçekleşti. OcakMayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artışla 446 bin 182 oldu.
İlk El Konut Satışları
İlk el konut satış sayısı 32 bin 861 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,5 artarak 32 bin 861 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 26,8 oldu. İlk el konut satışları OcakMayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 artışla 163 bin 719 olarak gerçekleşti.
İkinci El Konut
İkinci el konut satışlarında 89 bin 907 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119,5 artış göstererek 89 bin 907 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 73,2 oldu. İkinci el konut satışları OcakMayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,0 artışla 412 bin 170 olarak gerçekleşti.
Yabancılara Satış
Yabancılara Mayıs ayında 5 bin 962 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,9 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 451 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 885 konut satışı ile Antalya ve 264 konut satışı ile Mersin izledi.
Yabancılara yapılan konut satışları OcakMayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70,0 artarak 26 bin 753 oldu.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı
Mayıs ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 275 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 736 konut ile İran, 617 konut ile Irak vatandaşları izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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