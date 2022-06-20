Karataş, usta öğreticiler ile bir araya geldi

MemurSen İl Başkanı Mustafa Karataş, Usta Öğreticiler Derneği il başkanı, yönetimi ve üyeleri ile sabah kahvaltıda bir araya geldiler.

EğitimBirSen’in açmış olduğu dava ile sendikalara üye olma hakkı kazanan usta öğreticiler EğitimBirSen 2 nolu şube tarafından organize edilen kahvaltıda bir araya geldiler.

Toplantı Dernek Başkanı Nurten Turhan’ın konuşması ile başladı. Dernek Başkanı Turhan süreç ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi. Turhan, özellikle tüm sivil toplum kuruluşlarına seslerinin duyurulması için gidip kapılarını çaldıklarını ama sadece EğitimBirSen’den destek gördüklerini ifade etti. Bu destekle birlikte açılan dava ile sendikalılaşmanın önünün açıldığını ve bu kazanımın çok kıymetli olduğunu ifade eden Turhan bu sürece gelinmede dernekleşmenin önemli olduğunu parçalanmış halden kurtulmanın dernekleşmeden ve sendikalılaşmadan geçtiğini söyledi.

Daha sonra konuşma yapan memurSen İl Başkanı ve EğitimBirSen 2 nolu şube Başkanı Mustafa Karataş ise dünyada ve ülkemizde sendikalılaşmanın önemini anlatarak, örgütlü yapıların hem sorunları tespit etmede hem de ilgili makamlara ileterek çözüm bulmada büyük önem arz ettiğini dile getirdi. Karataş; yürekler toplu vurduğunda birçok şeyin başarılacağını bugün hayal edilemeyen şeylere yarın ancak örgütlü yapılarla ulaşılabileceğini dile getirdi. Sendikalı olmanın kazandıracağı faydalara de değinen Karataş,artık iş veren karşısında kurumsal bir temsil hakkı kazanmış olunacağının altını çizerek keyfiliklere dur denileceğinin önemli bir kazanım olacağını hatırlattı.

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