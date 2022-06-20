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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaban gülleri mest etti

İHA

Yaban gülleri mest etti

Erzurum'un Aşkale ilçesinde tabiatta yer alan yaban gülleri görüntüleriyle insanları mest ediyor.
Her sene ilçenin değişik bölgelerinde boy gösteren yaban gülleri bu sene baharın gelmesiyle birlikte Güllüdere köyü mevkiinde açtılar. Fotoğraf tutkunları ve doğa severler, kısa bir ömre sahip olan yaban güllerini günün her vaktinde ziyaret ederek bol bol fotoğraf çekip doğanın muhteşem görselliğini doyasıya yaşıyorlar.
Yaban gülleri yöresel ismiyle 'haşhaş' olarak da bilinirken, başka şehirlerde 'dağ lalesi' olarak adlandırılıyor.

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