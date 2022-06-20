Ermed buluşmaları başladı ETÜ Rektörü Çakmak; Hormonlu değil nitelikli büyüyen eğitim kurumu olmayı hedefliyoruz Çakmak; Beyin göçünü tersine çeviriyoruz Uzay Mühendisleri Erzurum’da yetişecek İspirli; Erzurum buluşmaları devam edecek

Kurulduğu güden bu yana yaptığı çalışmalar ile göz dolduran Erzurum Yeni Medya Derneği bu kez ERMED buluşmaları adı altında Erzurum’un sorunlarını çözüm önerilerini ve yapılan başarılı çalışmaları masaya yatırıyor.

ERMED Buluşmalarının ilkini bu hafta Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile gerçekleştirildi. ERMED kuruluşundan bu yana 12. Yılına yaklaşan Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) nin yapılan çalışmalarını Rektör Çakmak’tan dinledi. Rektör çakmak, üniversitenin bundan sonraki vizyonunu Başkan Gamze İspirli yönetimindeki ERMED üyelerine anlattı.

Mezun Sayımız 720’yi Geçiyor

11. yılını dolduran Erzurum Teknik Üniversitesinin u yıl itibariyle 720 mezun vermiş olacağını anlatan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, öğrencilere her daim arayan değil aranan bireyler olmaları yönünde telkinlerde bulunup kendilerini eğitmeleri hususunda destekler verdiklerini dile getirdi. Türkiye’de üniversite sayısının 220’ye yaklaştığını hatırlatan Prof. Dr. Çakmak, rekabetin kaliteyi de beraberinde getireceğine inandıklarını söyledi. Çakmak, “ Üniversitemiz 6 fakülte 13 bölümden oluşuyor. Bu yıl mesela psikoloji bölümünden ilk mezunlarımızı verdik. Toplamda 13 bölümden mezun verdik. Mezun verdiğimiz öğrencinin nitelikli kaliteli bireyler olarak yetişmeleri ve ülkelerine faydalı olacak işleri yerine getirmelerini istiyoruz. Öğrencilerimize çok fırsat sunuyoruz. Malumunuz ülkemizde üniversite sayısı 220 ye yaklaştı. Üniversitelerimizin marka değeri olabilmesi için öğrencilerinin aranan öğrenciler olması lazım. Mezuniyet programlarında da öğrencilerimize sürekli olarak söylüyorum. Arayan değil aranan adam olmalısınız” dedi.

Dijital Eğitim Programları Açıyoruz

Teknik üniversitelerin kuruluşuna yakışan bir ölçekte eğitim öğretimlerini devam ettirdiklerini dile getiren ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, dijital eğitim programları ile öğrencilerinin okul sonrasında iş bulmalarının önüne açtıklarını ifade etti. 21. Yüzyıl denilen sertifika ve dijital eğim programlarına verdikleri önemi bir kez daha hatırlatan Çakmak, “Dezavantajları olduğu gibi avantajları da var. Mesela yabancı dil programlarımız var. Öğrencilerimizin pratik İngilizce geliştirmesi için konuşma kliplerini kurduk. Yurt dışı doktora olan hocalarımızla bir araya gelerek konuşma İngilizcesini geliştirmeye çabalıyorlar. Drama kulübü kurduk. Yabancı dilde tiyatro gösterileri hazırladılar. Birçok farklı bölümde aylarca çalışma yaptılar. Bir tiyatro gösterisine gitmiştim. Bir profesyonel tiyatro ancak bu kadar olur dedirten cinstendi. Öğrencilerimize bu değeri vermek zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Burada okuyan genç arkadaşlarımızı kaliteli eğitim almalarını amaçlıyoruz. NASA sponsorluğunda gerçekleşen bir organizasyonda öğrencilerimiz dünyada 20 arasına girdiler. Girişimcilik proje fikri anlamında eğitim almalarını sağlıyoruz. Proje fikri olan arkadaşlarımıza kristal girişimcilik merkezimizde mesela 6 aylık eğitim alıyorlar. Girişimcilik şirketleşme proje fikirlerini hayata geçirme üzerine eğitim alıyorlar. Şu ana kadar 5 fikir şirketleşti. Bu yıl ilk defa Erzurum lisesinden genç arkadaşımız bile kristal girişimcilik merkezinde çalışmaya başladı. Ona dedik ki üniversite okuman şart değil fikirlerini burada gerçekleştirebilirsin. Bunlar öğrencilerimize tanıdığımız fırsatlar. Bunun dışında öğrencilerimizin sertifika almalarını çok önemsiyoruz. Çünkü işvereni ilk sorduğu diploma dışında kendilerine artı katan sertifika sorguluyorlar. Onları dijital sertifika vermek suretiyle arananlar olmasını sağlıyoruz.” Dedi

“Oryantasyon programlarımızı ihmal etmiyoruz”

Üniversitenin kuruluşundan bu yana kendi yetiştirdikleri öğrencileri de akademisyen kadrosuna katma konusunda hassas olduklarını söyleyen ETÜ Rektörü Çakmak, okula kaydı yaptıran bir öğrenciyi ilk olarak oryantasyon programına alarak Erzurum’u gezdirip fikir edinmelerini sağladıklarına dikkat çekti. Üniversite yönetimi olarak bilhassa birinci sınıf öğrencilerinin talep ve şikayetleri konusunda dikkatli olduklarını anlatan Çakmak, “Birinci sınıftaki öğrencilerimize Erzurum’u gezdirip oryantasyon programı düzenliyoruz. Bu sırada bir durumla karşılaştım. Birinci sınıftan bir bayan öğrenci el kaldırıp söz istedi. Hocam ben İstanbul’da ki üniversitelere puanım yettiği halde burada kalitenin olduğunu işitip Erzurum’u tercih ettim. Sizden isteğim mezuniyetim sonrası diplomamın uluslararası geçerliliğidir. Lütfen bunu bize sağlayın. Demesi sonrası öğrencilerimizin hedeflerinin ilk sınıfta dahi büyük olduğunu gözlemledik. Kristal eğitim merkezinden tutunda tüm sertifikasyon programlarında bu kızımızı görmek gerçekten mutluluk verdi bana. Sırf okumak için sırf diploma sahibi olmak için gelen öğrencilerimizi de eğitim öğretimleri sonrasında daha nitelikli konuma gelmeleri için çaba gösteriyoruz. Diploma almak değil sonrasında faydalı bir birey olmanın hesabını yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.

OSB’ler ve yatırımcılar ile işbirliği halindeyiz

Erzurum Teknik Üniversitesi’nin sacayaklarından birisinin de kamu sanayi işbirliği oluşturmak ve ARGE çalışmalarını gerçekleştirmek olduğunu dile getiren ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak, “Bu iki türlü olabilir. Birincisi üniversite kendi kendine soyut çalışmalar yapar ama bunun fiziki olarak gerçekleşmesi mümkün değildir. İkincisi de saha ile birlikte ilgili kurumlar bizim ihtiyaçlarımız şunlar gerçekleştirmek istiyoruz derler. Bizlerde destek oluruz. İleri teknoloji araştırma merkezimiz var. İmplant üretimi biyoteknolojik üretimler gibi araştırma merkezlerimiz var. Erzurum’da neden bir şey yok diyebilirler. Erzurum tarım ve sağlık alanında öne çıkan bir şehir. Bu şehir üreten bir şehir olamaz mı diye sorulabilir. Bizim Erzurum’un gelişmesi için çabalarımız sürekli devam ediyor. ARGE çalışmaları üniversite olsun üretim sanayide gerçekleşsin diye düşünüyoruz. Yurtdışındaki üniversiteler bu şekilde çalışıyorlar. Teknoloji transfer ofisimiz bu şekilde çalışmalar yapıyor. Sanayicimiz ile hocalarımızı eşleştiriyoruz diyorlar. Sanayiciye gidebilmek için hem STK’lar hemde sanayicilerimizle bir araya geldik toplantılar yaptık. Kendilerini ziyarete gittikten sonra onlar bize geldiler. Ortak projelerimiz başladı. Bu çalışmalar şirketleşme suretiyle amacına ulaşmaktadır. Bir değil daha fazla projeler için çabalıyoruz. ASELSAN Sivas bizim ofislerimizde çalışmalar yapıyor. Lazer çip üretimimizde ciddi çalışmalarımız var. Onlar buraya geldiler ortak çalışmalarımız var. Mesela yerli tüfeğimizde ki nişangah kısmını kendi laboratuvarlarımızda geliştiriyoruz. Savunma sanayi başkanımızla ASELSAN Genel müdürümüzle ortak çalışmalar yapıyoruz. Teknik üniversite misyonumuz var. Ve bunu Erzurum’un gelişmesi noktasında değerlendirme amacındayız. Bazen yapığımız çalışmalar tam karşılık bulamayabiliyor tereddütler oluşabiliyor ama en azından sanayimizle sanayi odalarımızda bu üniversitenin misyonu benimsenmiş durumda. Mesela biyomedikal üretim konusunda çalışmalarımız var. Erzurum üretemez deniliyor. Bizde neden üreten şehir olmayız diyoruz. Düne kadar Sivas’tan, Malatya’dan, Gaziantep’ten daha iyiydik. Bu şehirler Erzurum’u neden geçsinler. Erzurum’dan üstünlükleri nelerdir. Şehirde potansiyelimiz var ama dörtte birini kullanabiliyoruz. Bizim üniversite olarak kaliteli eğitim öğreteceğiz ama rutinin dışına çıkıp sanayicimizin elinden tutmamız gerekiyor. İnanıyorum ki tohumlarımız yeşerecektir. Değişim kolay değil. Ama yıllardır Erzurum’da iyiye doğru değişim dönüşüm yapalım dediğinizde zaman alıyor. Yanlış algılar oluşuyor. Sizlerinde desteği ile bu değişimi gerçekleştireceğiz.” Şeklinde konuştu

“Obez Büyümeye Karşıyız”

Son yıllarda Yükseköğretim kurumlarında Erzurum’un en büyük talihsizliğinin beyin göçü olduğuna dikkat çeken Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bu konuda dikkatli hareket ettiklerini belirtti. Beyin göçünün ciddi bir sorun olduğunu fakat ETÜ olarak bu konuda tersine çevirmek suretiyle akademik kadroyu muhafaza için çaba gösterdiklerini anlatan Çakmak, “Beyin göçünü tersine çevirmek üniversitelerin asli görevi olmalıdır. Hem çalışma koşulları hem de bilimsel çalışma ortamını sağlamamız gerekiyor. Siz bilim insanlarına huzurlu bir çalışma ortamı sağladığınızda bugün bizim üniversitemizde çalışan arkadaşlarımız doktorasını yurtdışında bitiren arkadaşlarımız var. Böyle bir çalışma ortamı sağlığımız için başka şehirlere gitmeyi arzu etmeyen birçok arkadaşımız var. İş hayatında huzurlu olmazsanız aile hayatınızda etkilenir. Hocalarımıza bilimsel çalışma ortamını gibi imkanları sunmamız gerekiyor. Birçok hocamız farklı üniversitelerde doktorasını yurtdışında geri dönen hocalarımız var. 300’ün üzerinde akademik personel sayımızı çıkarttık. Bu ciddi bir rakam. 11 yıllık mazimize rağmen personel sayımızı artırıyor. Yalnızca sayı olarak değil nitelik olaraktan önemsiyoruz. Özellikle hormonlu yani obez büyümemek için niteliğe değer veriyoruz. Akademisyen kadromuzun tüm potansiyelleri ile verimli olmalarını amaçlıyoruz” dedi.

Uzay araştırmaları için ilk adım ETÜ’den

Teknik üniversite olmanın avantajlarını elinde tutan ETÜ uzay çalışmaları konusunda da ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Uzay Mühendisliği kurma çabaları karşılık bulan ETÜ’nün YÖK’ten talebi karşılık buldu. Uzay Mühendisliği bölümünün önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirileceğini anlaTan Rektör Çakmak, “Bu konuda yayınlamış olduğu bilimsel çalışma raporunda da havacılık uzay alanında birinci bölgede yer aldık. Önümüzdeki yıl bu bölümü aktif etmeyi planlıyoruz. Teknik bilimler meslek yüksekokulu açmayı planlıyoruz. Kuracağımız meslek yüksekokuluna Erzurum’da birçok sektörü personel kazandırmaya amaçlıyoruz. Bu konuda sürekli sanayicimiz ile istişare halindeyiz. Talepleri ona göre değerlendirme çabasındayız” dedi.

“ERMED çalışmaları takdire değer”

Geçtiğimiz yıl faaliyetlerine başlayan ve Yeni Medya parolasıyla aynı isimle çalışmalarında aktif olduğu dikkatlerden kaçmayan Erzurum Yeni Medya Derneği ETÜ ile yaptığı ortak çalışmaları ile de göz dolduruyor. Bu konuda ERMED’in kamu hizmeti verdiğini ifade eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak, “Erzurum Yeni Medya Derneği adıyla müsemma bir profil çiziyor. Medyada yenilikçi çabalarının yanı sıra bilhassa mensubu bulunduğu şehrin gelişimine yönelik çalışmaları da takdire değer. Başkan İspirli yönetiminde ki ERMED’in bundan sonraki çalışmalarında da desteklerimizi esirgemeyeceğimizi buradan iletmek istiyorum” dedi.

İspirli; Ermed buluşmaları ile şehrin dinamiklerini harekete geçirmeyi amaçlıyoruz

2021 yılının mart ayında faaliyetlerine başlayan ve özverili ekibi ile Erzurum’da ihtiyaç duyulan yeni medya özlemini harekete geçirmek için çaba gösterdiklerini anlatan Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, “Doğunun babıalisi olarak bilinen fakat ne var ki son yıllarda gazetecilik mesleği dışında medyayı yalnızca kişisel amaçları için kullanan meslektaşlarımızın varlığı üzüntü vermektedir. Bu kötü algıyı ortadan kaldırmak amacıyla elimizi taşın altına koyup derneğimizin misyonunu ve vizyonunu bina göre şekillendirdik. Protokollerde yer almak maksadıyla dernek başkanlığı yapmak, meslektaşlarının itibarını yalnızca kendi faydası için kullanan dernek yönetimi olmaktan ziyade meslektaşlarının sorunları ve mensup oldukları şehrin potansiyellerini harekete geçirmeyi görev addettik. Çok güzel projelerimiz var. Yakın zamanda bunları da hayata geçirmek amacındayız. Meslektaşlarımızın bu konuda desteklerini bekliyoruz. ERMED buluşmalarının ilkini ETÜ Rektörümüzle gerçekleştirdik. Bundan sonraki buluşmalarda da en azından ayda iki olmak kaydı ile organizasyonlarımız sürecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.