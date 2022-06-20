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Palandökenli kursiyerler hünerlerini sergiledi Sunar: Palandökenlileri değerleriyle buluşturuyoruz Sunar: Önceliğimiz eser üretimidir

İHA

Palandökenli kursiyerler hünerlerini sergiledi Sunar: Palandökenlileri değerleriyle buluşturuyoruz Sunar: Önceliğimiz eser üretimidir

Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan ve Efkan Ala Kültür merkezleri kursiyerlerinin hazırladığı yılsonu sergisi Efkan Ala Kültür Merkezi’nde açıldı. 1 hafta açık kalacak serginin açılışına ilgi yoğun oldu.
Kursiyerleri tebrik eden Palandöken Belediye Başkanı Sunar, “Biz eğitim ve öğretimle istihdam oluşturma hedefinde ciddi bir ilerleme kaydeden yerel yönetimler arasındayız. Bilgiyi, el emeğiyle birleştirerek sanata ve dolayısıyla katma değere dönüştürerek istihdam imkanları sunuyoruz.” kaydını düştü.
Eser üretmeye odaklanma
Recep Tayyip Erdoğan ve Efkan Ala Kültür merkezlerinin meslek edindirme ve Türk Kültür ve Medeniyet değerlerini gelecek nesillere aktarmada önemli bir işlevi üstlendiğini belirten Sunar, 101 alanda gerçekleştirilen kurslarla sosyal belediyecilik odağında hizmet verdiklerini, kursiyerlerin aldıkları eğitim doğrultusunda üretim yaparak ortaya eser koyduklarını, bunları da sergilerle paylaştıklarını söyledi.
“Hayalleri gerçeğe dönüştüren belediyeyiz”
Başkan Sunar, “Palandöken Belediyesi fiziki yatırımlarının yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlamında da farkındalık oluşturan bir belediye. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Kültür Merkezlerimiz bir okul gibi hizmet veriyor. Açtığımız kurslarla, her yaştan vatandaşımızın emrindeyiz. Yaşlısıyla, genciyle vatandaşlarımız buralarda hem hobilerini tatmin ediyor, hem de meslek ediniyorlar. 10’larca gencin üniversite hayalini, açtığımız kurslarla gerçeğe dönüştürdük. Yüzlerce gencimizin istihdam edilmesine büyük bir mutlulukla şahitlik ettik. Ev hanımlarının aile bütçelerine katkı sağlamasına, yine açtığımız mesleki kurslarla imkan verdik. Her yaştan ve her gelir grubundan, hülasa toplumun her kesiminden vatandaşlarımızı bir araya getirerek, kültürlenmesine vesile olduk.” dedi
“Türkiye sıralamasında ilk 5 arasındayız”
101 alanda açtıkları kurslardan 5 bin 334 kursiyeri mezun ettiklerini dile getiren Başkan Sunar, Palandöken Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya destek olan, yücelten bir belediye olduğunu aktardı. Sunar, “İlimizin kültür ve sanat hayatının gelişimine katkı sağlamayı en önemli vazifelerimizden görüyoruz. Kültür merkezlerimizde verdiğimiz hizmet ve oluşturduğumuz ‘Türk Musikisi Topluluğu’ bizim sanat ve sanatçıya bakışımızı ifade ediyor. Öyle ki, KültürSanat ve gençlik faaliyetleriyle Palandöken Belediyesi, ülkemiz genelinde ilk 5 arasında. Bize bu gururu yaşatan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” kaydını düştü
Palandöken sporda da zirvede
Konuşmasında Palandöken Belediyesinin sporda aldığı başarılara da vurgu yapan Sunar, “Kültür Merkezlerimiz bünyesinde hizmet veren spor salonunu ferdi branşlara uygun hale getirdik. Basketbolda il ve bölge birinciliği; boksta Türkiye şampiyonluğu, Avrupa 3’üncülüğü; halk oyunlarında İl Birinciliği, Türkiye birinciliği; kış sporlarında alt yapı faaliyetleri ve futbolda bal ligine yükselen bir takımla sportif faaliyetlerimiz de doludizgin.” İfadelerini kullandı
Protokol konuşmaları
Başkan Sunar’ın konuşmasının ardından, Palandöken ilçe Kaymakamı Önder Coşğun, AK Parti Erzurum il Başkanı Mehmet emin Öz ve AK Parti Palandöken ilçe Başkanı Haktan Ömeroğlu da bir konuşma yaptı. Konuşmacılar, Palandöken Belediyesi’nin fiziki ve sosyal belediyecilik anlamında fark koyan belediyelerden olduğunu dile getirerek, Başkan Muhammet Sunar’ı başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.
Katılım
Serginin açılışına, Palandöken ilçe Kaymakamı Önder Coşğun, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, AK Parti Palandöken ilçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Yavilioğlu, İlçe Müftüsü Cahit Küçükyıldız, Kamu Kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, Palandöken Belediyesi Meclis Üyeleri, Palandöken İlçe Mahalle Muhtarları, Sivil Toplum Kuruluşlarının yöneticileri, AK Parti Mahalle Teşkilatları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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