Ahırda çıkan yangın korkuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahırda çıkan yangın korkuttu

İHA

Ahırda çıkan yangın korkuttu

Erzurum’da bir ahırda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.
Yangın, öğle saatlerinde, Yakutiye ilçesinde bağlı Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Güllüce Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Karanlıkbulut'a ait, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinleri ahırdaki hayvanları boşaltırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını güçlükle söndürdü. Ahırda maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Komşuların bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Komşuların bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Pedallar Anadolu’nun zirvesinde dönecek
YEREL HABERLER Pedallar Anadolu’nun zirvesinde dönecek
Çayır kavgası kanlı bitti, AK Partili Meclis üyesi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çayır kavgası kanlı bitti, AK Partili Meclis üyesi ...
'Her engelin üstesinden gelebilecek kapasite ve zihniyete sahibiz'
YEREL HABERLER 'Her engelin üstesinden gelebilecek kapasite ve ...
Erzurum'da belediye meclis üyesi arazi kavgasında öldürüldü
YEREL HABERLER Erzurum'da belediye meclis üyesi arazi kavgasında ...
Kurban Bayramı öncesi satıcılar hayvan pazarında yerini aldı Pandemisiz ilk Kurban Bayramı’nda pazarlıkta el sıkışma geri döndü
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi satıcılar hayvan pazarında ...
Palandökenli kursiyerler hünerlerini sergiledi Sunar: Palandökenlileri değerleriyle buluşturuyoruz Sunar: Önceliğimiz eser üretimidir
YEREL HABERLER Palandökenli kursiyerler hünerlerini sergiledi Sunar: ...
Atatürk Üniversiteli öğrenciler dünyanın en prestijli iha yarışmasında
YEREL HABERLER Atatürk Üniversiteli öğrenciler dünyanın en prestijli ...
Atatürk Üniversitesinde yıl sonu etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde yıl sonu etkinliği düzenlendi
ANALİG’in altın çocukları
YEREL HABERLER ANALİG’in altın çocukları
Doğu’dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
YEREL HABERLER Doğu’dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
Gübre dökme yeri tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Gübre dökme yeri tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 ...
Ermed buluşmaları başladı ETÜ Rektörü Çakmak; Hormonlu değil nitelikli büyüyen eğitim kurumu olmayı hedefliyoruz Çakmak; Beyin göçünü tersine çeviriyoruz Uzay Mühendisleri Erzurum’da yetişecek İspirli; Erzurum buluşmaları devam edecek
YEREL HABERLER Ermed buluşmaları başladı ETÜ Rektörü Çakmak; ...
Yaban gülleri mest etti
YEREL HABERLER Yaban gülleri mest etti
Karataş, usta öğreticiler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Karataş, usta öğreticiler ile bir araya geldi
Ayşecik cinayetinde 2 tutuklama
YEREL HABERLER Ayşecik cinayetinde 2 tutuklama
Minik çocukların mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER Minik çocukların mezuniyet coşkusu
Başkan Orhan’dan Babalar Günü sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan Babalar Günü sürprizi
ASİMED Başkanı Eğilmez: “Başbakanları PKK tarafından öldürülen İsveç, terör örgütünün yanında olmaya devam ediyor” İsveç’in trajik PKK sevdası
YEREL HABERLER ASİMED Başkanı Eğilmez: “Başbakanları PKK tarafından ...
Devasa mantarlar görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Devasa mantarlar görenleri şaşırtıyor
Erzurum'da 3 kiloya kadar dev mantarlar
YEREL HABERLER Erzurum'da 3 kiloya kadar dev mantarlar
Oltu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
YEREL HABERLER Oltu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 ağır ...
Erzurum'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Erzurum konutta 34’üncü sırada
YEREL HABERLER Erzurum konutta 34’üncü sırada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.