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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şirketleşme yüzde 116 oranında arttı

İHA

Şirketleşme yüzde 116 oranında arttı

Erzurum’da Mayıs ayında 26 yeni şirket kurulurken, 7 şirket kapandı. Kurulan şirket sayısı 2021 yılı Mayıs ayına göre yüzde 116,6 oranında artış gösterdi. İl kurulan şirket sayısı bazında bölgede 4, ülkede 39’uncu sırayı aldı.
TOBB 2022 Mayıs dönemi Kurulan ve kapanan şirket verilerini açıkladı. Erzurum’da Mayıs ayında 26 yeni şirket kurulurken, 7 şirket kapandı. Kurulan şirket sayısı 2021 yılı Mayıs ayına göre yüzde 116,6 oranında artış gösterdi. İl kurulan şirket sayısı bazında bölgede 4, ülkede 39’uncu sırayı aldı.
Erzurum mayıs 2022 verileri
Erzurum’da Mayıs 2022 döneminde 26 şirket ve 6 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. Dönem içinde 1 şirket tasfiye işlemi gördü. Verilere göre ilde 7 şirket faaliyetini sonlandırdı. 2021 yılı Mayıs ayında ilde 12 şirket, 1 kooperatif ve 2 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş, kapanan şirket olmazken 2 gerçek kişi ticari işletmesi kapanmıştı.
Erzurum’un bölge payı
TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere göre, Mayıs 2022 dönemi içinde Erzurum’da 26, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 39, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 61, Doğu Anadolu Bölgesinde 202 şirket kuruldu. Erzurum’un kurulan şirket sayısı KUDAKA bölgesinde YÜZDE 67, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 42.6, Doğu Anadolu bölgesi toplamında yüzde 12,87’lik pay edindi.
Artış oranları ve Erzurum
Erzurum kurulan şirket sayısı yıllık artış oranı kaydında Doğu Anadolu Bölgesi, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi artış oranlarını geride bıraktı. Artış oranı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 129,4, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 103,3, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 110,4 olurken, Erzurum’da yüzde 116,6 olarak gerçekleşti.
Bölge illeri dağılımı
Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri kaydında, kurulan şirket sayısı düzeyinde 4’üncü sırayı aldı. Mayıs ayında Malatya’da 35, Van’da 59, Erzurum’da 26, Elazığ’da 40, Muş’ta 9, Ağrı’da 11, Erzincan’da 11, Bitlis’te 11, Hakkari’de 6, Kars’ta 4, Bingöl’de 9, Iğdır’da 7 şirket kuruldu. Tunceli ve Ardahan’da ise kurulum kaydedilmedi
Erzurum 39’uncu sırada
Erzurum Mayıs 2022 döneminde kurulan şirket sayısı yüksekliği bakımından iller sıralamasında 39’uncu oldu. Şirket kurulum sayısının en yüksek olduğu 40 il; İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Adana, Diyarbakır, Kayseri, Muğla, Ş.Urfa, Hatay, Mardin, Denizli, Sakarya, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Van, Manisa, K.Maraş, Samsun, Afyonkarahisar, Trabzon, Yalova, Eskişehir, Elazığ, Aksaray, Malatya, Çanakkale, Batman, Çorum, Şırnak, Sivas, Düzce, Erzurum, Kırklareli olarak sıralandı.
Kurulan şirket sayısı yüzde 16,7 arttı
2022’nin ilk 5 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 arttı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Mayıs ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022’nin ilk 5 ayında, 2021’in ilk 5 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 19,2 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,4 azaldı.
İlk 5 Ay
2022’nin ilk 5 ayında, 2021’in ilk 5 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 74 kapanan kooperatif sayısı yüzde 128,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 1 artış oldu.
110.7’lik Artış
Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,7 artış oldu. Mayıs 2022’de, Mayıs 2021’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 110,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 90,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,5 arttı.
Mayıs 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 259,7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 671,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 122,2 artış oldu.
Aylık Değişim
Mayıs 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 27,6 azalış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4 kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,6 azaldı.
Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 7,5 kapanan kooperatif sayısında yüzde 14,3 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 26,6 azalış gerçekleşti.
Tunceli ve Ardahan
Mayıs 2022’de Tunceli ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi. Mayıs 2022’de kurulan toplam 9 bin 556 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8’i limited şirket, yüzde 12’si anonim şirket, yüzde 1,2’si ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,6’sı İstanbul, yüzde 8,3’ü Ankara, yüzde 6,4’ü İzmir’de kuruldu.
Bu ay Tunceli ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.
Şirket Sermaye
Mayıs 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 9,4 oranında arttı
2022 yılında toplam 53 bin 344 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 46 bin 21 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 75,5’ini, 6 bin 599 anonim şirket ise yüzde 23,6’sını oluşturdu. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Nisan ayına göre yüzde 9,4 oranında arttı.
Kooperatif Türleri
Mayıs 2022’de kurulan 118 Kooperatifin 63’ü Konut Yapı Kooperatifi. Mayıs 2022’de kurulan 118 Kooperatifin 63’ü Konut Yapı Kooperatifi, 15’i İşletme Kooperatifi, 13’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, olarak kuruldu.
Sermayeye Göre Şirketler
Mayıs 2022’de bin 614 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Mayıs 2022’de kurulan bin 614 yabancı ortak sermayeli şirketin 899’u Türkiye, 116’sı Rusya Federasyonu, 99’u İran ortaklı olarak kuruldu.
Kurulan bin 614 yabancı ortak sermayeli şirketin 139’u anonim, bin 475’i limited şirketi. 2022 yılında kurulan şirketlerin bin 86’sı Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 427’si Gayrimenkul acenteleri ve 368’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.
Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,6’sı yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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